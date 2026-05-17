「電動無人偵打戰術輪車」野戰測試 中科院還加裝了勁蜂無人機

由中科院研製的「電動無人自駕偵打型戰術輪車」，照片中車身沾滿泥濘，顯示已經過野戰測試。（圖：取自中科院網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部編列近5億元預算進行的「鐵騎專案」偵搜戰術輪車研製案，已針對原型車進行多項測試，規劃未來採購數量將達468輛，中科院更進一步研製「電動無人自駕偵打型戰術輪車」，為我國首次將電動車技術及自駕技術應用於戰術級輪車載具上，車上加載中科院的勁蜂一型無人機，可執行偵蒐及攻擊敵軍等任務，以無人車與有人車協同作戰，實現「偵蒐-判斷-反制」一體化作戰。

在武器酬載部分，「電動無人自駕偵打型戰術輪車」具備光電偵蒐系統及12.7公厘遙控槍塔遙控與圖傳技術，並加載中科院勁蜂一型無人機，可執行偵蒐及攻擊敵軍等任務。

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根據中科院最新公佈在網站上的照片顯示，編號P2的「電動無人自駕偵打型戰術輪車」，車身沾滿泥濘，顯示已經過野戰測試，中科院表示，「電動無人自駕偵打型戰術輪車」除具備戰場應用潛力外，亦可結合有人車、人員協同作戰，減少人員戰損，適合全地形，符合地面作戰需求，能發揮戰場最大效益。

中科院指出，這款由中科院開發的全國第一台「電動無人自駕偵打戰術輪車」為純電驅動系統具備高能源效率、高地形適應能力，無人自駕系統具備點對點自主駕駛、自主跟車、障礙物閃躲，在偵搜任務執行與武器酬載能力，具備無線遠端圖傳、無線遠端操控、偵蒐攻擊任務，為我國首次將電動車技術及自駕技術應用於戰術級輪車載具。

「電動無人自駕偵打戰術輪車」的相關性能特性還包括：

．電動化動力分系統：馬力達360 hp，具備動力即時響應性、扭力精準控制能力、動態調整前後扭力輸出控制、低噪音、低熱源等特性，適合潛伏或夜間任務，可執行60%爬坡，未來可配合複合動力系統增加續航力。

．無人自駕分系統：具有光達、影像、毫米波雷達等感測器，透過自主跟車、自主駕駛及自主避障等功能深入戰場，進行敵方區域偵查，降低人員戰損及提高任務執行效率。採併聯方式設計，可啟動「無人自駕」功能，需於道路移動時，可改由人駕處理。





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