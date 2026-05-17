衛星斷線與基地遭毀後怎麼作戰？F-22、F-35混編機群演練空中指揮

參與「方格旗26-2」演習的美軍F-35A匿蹤戰機。美軍近期演練在衛星訊號與地面通訊受干擾情況下，利用空中預警機共享目標資訊，維持五代戰機作戰能力。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日在佛羅里達州廷德爾空軍基地（Tyndall AFB）完成代號「方格旗26-2」（Checkered Flag 26-2）的大規模聯合演習。這項演訓模擬在衛星訊號遭大規模干擾、地面指揮中心毀損的環境下，空中部隊如何維持作戰。演習集結F-22與F-35A兩款五代匿蹤戰機，並首度實施跨軍種資訊整合，納入海軍EA-18G電戰機與E-2D空中預警機。

根據《Army Recognition》報導，這項於5月14日結束的演習，核心目標在於測試空中部隊脫離地面基地依賴的能力。在強大電子干擾導致GPS與衛星鏈路失效的環境下，E-2D「先進鷹眼」預警機在此扮演「空中大腦」角色，負責在通訊受損時接管戰場指揮權，將偵測到的目標資訊即時共享給參與演習的各型戰機。

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模擬強電磁干擾環境 匿蹤戰機實施雷達靜默攔截

演習過程中，五代匿蹤戰機F-22與F-35A不再單打獨鬥。在不開啟機載雷達以避免曝露位置的前提下，匿蹤機群利用E-2D傳輸的數據引導飛彈開火，實現在匿蹤狀態下對目標實施攔截。EA-18G「咆哮者」則同步實施電磁攻擊，模擬在大規模干擾中切斷敵方防空系統的聯絡網。

參與演訓的人員指出，本次演習於墨西哥灣靶區（Gulf Range Complex）實施了多場實彈截擊測試。演習數據顯示，美軍正加速針對印太戰區的環境進行調整，特別是因應對手可能採取的「致盲戰術」，即透過癱瘓衛星與通訊節點，試圖降低美軍戰機的導航與通訊能力。演習證實，即使在缺乏地面指引的情況下，空中編隊仍能持續完成目標接戰與飛彈導引。

廷德爾空軍基地目前正持續升級測試設施。根據美國空軍第325戰鬥機聯隊的規劃，未來相關數據將用於修正印太地區的緊急應變計畫。各參演單位已於14日完成科目測試並返回原駐地，後續戰術評估資料將由五角大廈分析小組彙整。

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