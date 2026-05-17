飛彈攔無人機不划算！英中東颱風戰機 掛載雷射導引火箭彈

部署於賽普勒斯RAF Akrotiri基地的英國皇家空軍第9中隊颱風戰機。圓圈特寫處為機翼下掛載的APKWS精確導引火箭莢艙，內部裝填7枚具備雷射導引能力的火箭彈。（圖擷取自X平台 / @GarethJennings3）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當低成本自殺無人機成為戰場常態，西方空軍正試圖擺脫「用高價飛彈攔截廉價目標」的戰術困境。英國皇家空軍（RAF）部署於中東的颱風戰機（Typhoon FGR4）已正式掛載「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）導引火箭。這項部署僅在首次測試後2個月即火速上線，目的在降低執行防空攔截任務時的成本與彈藥消耗。

根據軍事網站《The Aviationist》報導，APKWS是在傳統70公厘無導引火箭彈（Hydra 70）加裝雷射導引套件而成。相較於傳統空對空飛彈，該系統體積更小、成本更低，且單一發射莢艙即可攜帶7枚精確導引火箭。這讓戰機在面對無人機蜂群（Swarms）時，能大幅提升持續攔截能力，避免過度消耗高價空對空飛彈庫存。

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英國國防部指出，這套系統從測試到正式部署僅耗時約8週，反映區域內對低成本精確打擊的急迫需求。目前駐防於賽普勒斯阿克羅蒂里（RAF Akrotiri）基地的第9戰術中隊，已開始掛載此裝備執行巡邏與攔截任務。監控範圍涵蓋中東地區與歐洲東翼，重點在於反制俄羅斯與中東武裝組織的無人機威脅。

First MoD （Crown Copyright） images and video of the @Eurofighter Typhoon and #APKWS combo now in operational counter-#drone use with the @RoyalAirForce's 9 Squadron at RAF #Akrotiri in Cyprus, and across the wider the Middle East... pic.twitter.com/TcyshWplQm — Gareth Jennings （@GarethJennings3） May 16, 2026

英國國防部官員強調，APKWS的加入讓英軍能以較低成本攔截小型無人機，同時保留昂貴精確武器庫存，用於應對更高威脅目標。在執行任務面對小型軟性目標時，這款火箭彈可取代每枚造價昂貴的「硫磺石」（Brimstone）飛彈或「鋪路者四型」（Paveway IV）導引炸彈。數據顯示，這種部署模式有助減輕戰場後勤與彈藥補充壓力。

目前第9戰術中隊已在賽普勒斯前線展開任務部署。貝宜系統（BAE Systems）證實相關空對空測試已在威爾斯靶場完成驗證。相關部隊目前維持24小時警戒狀態，持續執行維護中東與歐陸領空安全的防空攔截任務。

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