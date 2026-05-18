獨家》陸軍第二作戰區情蒐戰力大升級 二支裝騎連轉型無人機中隊

陸軍花防部裝騎連已佈署無人機，將進一步轉型為無人機中隊。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕負責防衛花蓮、台東地區的第二作戰區，負責指揮的陸軍花東防衛指揮部，原在花蓮（花防部直屬部隊）及台東（由台東地區指揮部指揮）各部署一個裝騎連，為因應新型態的作戰型態，原以情蒐為主的裝騎連將裁撤，七月一日將改編為新制的無人機中隊，原有的戰車、裝步戰鬥車及輪型偵搜等裝備，將移編新成立的聯兵營，藉此提升東部作戰區的偵蒐能力。

官員指出，花防部二支裝騎連平時訓練以裝騎排搜索、警戒施訓為主，戰時在作戰區大部隊行動前，以探查前方情報、追蹤敵跡，或擔任部隊後衛警戒，以逐次抵抗方式，提供主力反撲或戰力移轉的時間與空間。

無人機操作及運用已成為陸軍部隊未來的重要任務。（記者游太郎攝）

事實上，花防部二支裝騎連在未改編前，即已逐步轉型及接收部份無人機，考量第二作戰區的特性及實際作戰需求，陸軍司令部在綜合考量後，決定裁撤裝騎連並調整兵力結構，換裝為無人機中隊，偵蒐範圍更深、更廣，對登陸東部地區的敵軍船團，及早提供監偵情資，作為主力部隊反登陸等作戰的先期情報資訊。

裝騎連是裝甲部隊的耳目，編制就像一支小型的裝甲旅，作戰部屬較現在的聯兵營更具彈性；陸軍早期擁有裝甲騎兵團編制，後陸續改編為機械化步兵師、裝甲旅等下級單位，目前軍團、聯兵旅及地區指揮部仍保有連級或營級裝騎單位，目的為偵察及快速反應。

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以陸軍十軍團為例，裝騎營為台中港遭到攻擊時的第一波快速反應部隊，主要的任務為即時敵情偵察及戰場搜索，在發現大股敵軍時，及時反映及呼叫陸海空的火砲攻擊。

在無人機提供先期戰場情報及資訊下，灘岸上的戰車等主力作戰部隊兵力運用，將更及時且具備更多的彈性空間。（記者游太郎攝）

一個完整的裝騎連編制裝備包含主力戰車、裝步戰鬥車、裝甲迫砲車、悍馬偵搜車、及偵蒐機車等；裝騎連擁有獨立作戰能力及高機動性，以增加偵搜任務存活率，但隨著作戰型態改變，無人機部隊日益重要，裝騎連的優勢已不明顯，改編後戰力發揮將更具彈性，提供戰區指揮官完整的情報資訊，調整作戰佈署也將將更及時、有效率。

花防部裝騎連的M60A3戰車等裝備，將移編由聯兵營接收。（記者游太郎攝）

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