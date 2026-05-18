愛國者飛彈未來可藏身貨櫃車 美軍打造新型PAC-3發射系統

愛國者PAC-3 MSE防空飛彈進行試射。美軍近期啟動新一代貨櫃化發射系統計畫，希望讓愛國者飛彈未來可透過一般卡車分散部署，提升戰場生存能力與機動性。（圖：洛克希德．馬丁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正推動愛國者（Patriot）防空系統的新一輪分散化升級。洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）近日獲得美國國防部6100萬美元（約新台幣19.6億元）合約，將為「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE）開發新一代「貨櫃化發射系統」。根據目前規劃，未來愛國者飛彈可能不再固定架設於傳統大型發射車，而是能直接安裝在一般高載重卡車上，分散部署於臨時陣地。

根據《Defence Industry Europe》報導，這項計畫將設計3套具備360度飛彈導引能力的貨櫃化模組，並於2027年前完成原型測試。新系統除了可透過一般卡車運輸，也能部署於較不顯眼的地點，降低被敵方衛星、無人機或飛彈預先鎖定的風險。

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目前愛國者系統主要使用M903發射架，通常安裝於專用拖車或大型軍用車輛上。新型貨櫃化系統則希望提升部署彈性，使防空單位能更快速轉移位置，並在遭攻擊後維持作戰能力。

烏克蘭與中東戰場經驗 加速美軍調整防空部署模式

報導指出，美軍近年觀察烏克蘭與中東戰場後發現，傳統大型防空系統在衛星監控與無人機偵察下，生存壓力正快速上升。固定部署的發射架一旦開機或發射，位置很容易遭敵方鎖定。

因此，美軍近年持續強調「分散部署」、「快速機動」與「提升生存性」等概念，希望讓防空系統不再集中於固定基地，而能像機動火箭系統一樣快速轉移。



洛馬將負責整體設計與測試工作。美軍表示，相關系統後續將進行一系列野戰驗證，評估在實際戰場環境中的部署與通訊能力。

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