美「神槍手天際」航展2架EA-18G墜毀 8年前曾發生致命意外

美軍EA-18G電戰機。圖與此次事故無關。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍2架EA-18G「咆哮者」電戰機17日參加位於愛荷華州的「神槍手天際」航展之中，實施飛行展示時意外相撞，所幸2架戰機上4位機組人員皆順利彈射逃生。已舉辦數十年「神槍手天際」曾發生數起意外，其中，知名表演者布坎南2018年操作滑翔機意外墜毀離世，。

「神槍手天際」（Gunfighter Skies）航展是舉辦在愛荷華州芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）的航空展，迄今已有數十年歷史，不過，美國海軍2架EA-18G「咆哮者」電戰機進行飛行展示時，意外在空中相撞，所幸4名機組人員及時彈射跳傘，雖有傷勢但皆生還。

知名身障滑翔機表演者布坎南（Dan Buchanan）在2018年的神槍手天際航展中失事喪生。（取自槍手天際航展臉書）

「神槍手天際」是芒廷霍姆空軍基地航展活動一環，根據公開資訊，這個自2014年起舉辦的航展，迄今已舉辦三次，不過，2018年的航展發生了一起致命意外，知名身障滑翔機表演者布坎南（Dan Buchanan），當時操作一架滑翔機時失事身故。這個航展也因多重因素考量，後續7個年度皆未舉辦。

另外，1架隸屬於美國空軍「雷鳥」特技小組的F-16戰雞，2003年在芒廷霍姆空軍基地的航展活動進行特技表演時意外墜毀，所幸飛官在墜機前千鈞一髮之際彈射並生還。

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在這次航展意外墜毀的EA-18G「咆哮者」電戰機，是美軍的主力作戰機種之一，是從F/A-18F「超級大黃蜂」戰機為基礎衍生的艦載型電戰機，主要投入防空制壓任務，藉由強大電戰莢艙致盲敵方雷達與通訊，也可運用AGM-88反輻射飛彈摧毀雷達站，或者發射AIM-120飛彈打擊敵軍機，可說是美軍不可或缺的關鍵角色。

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