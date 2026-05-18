近600架無人機打擊俄國14州 澤倫斯基：長程打擊可突破莫斯科防空網

澤倫斯基17日提到，莫斯科地區是俄羅斯防空系統最密集的區域，但烏克蘭的遠程打擊行動已經能突破這項限制。圖為烏克蘭軍人正在操作一架「海狸」（Bober）無人機。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭16日到17日對俄羅斯發動開戰以來最大規模的無人機攻擊行動之一，出動近600架無人機，深入俄國境內打擊14個州及首都莫斯科周邊地區，更首度擊中煉油廠等關鍵基礎設施。烏克蘭總統澤倫斯基17日在每日例行談話中提到，莫斯科地區是俄羅斯防空系統最密集的區域，但烏克蘭的遠程打擊行動已經能突破這項限制。

綜合外媒報導，烏克蘭國家安全局（SBU）17日證實，已和烏軍武裝部隊聯合執行任務，鎖定莫斯科州的軍工與燃料基礎設施，以及克里米亞貝爾貝克軍用機場（Belbek military airfield）的防空系統與基礎設施。俄羅斯媒體談及烏軍此波攻勢時，表示造成多棟住宅受損，且至少有3人死亡，澤倫斯基對此則說，對於俄羅斯持續轟炸烏克蘭城市，這些「回應」是完全公平的。

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澤倫斯基在17日夜間的例行談話中提到，烏克蘭國防軍、烏克蘭安全局和情報部門聯合展開一次針對莫斯科地區的大規模行動，這次富有成效的縱深打擊，目標的距離超過500公里，展現烏克蘭遠程打擊能力的重要成果。

澤倫斯基指出，在克里姆林宮投入大量努力保護莫斯科免受攻擊的狀況下，莫斯科是俄羅斯防空系統最密集的地區，烏克蘭的遠程行動仍持續突破，「我們的遠程打擊能力正顯著改變局勢，也改變世界對這場戰爭的看法」。

澤倫斯基也強調：「就像我昨天所說的，俄羅斯人該開始思考他們的煉油廠、石油設施與相關企業了，而不是如何破壞其他國家人民的生活，包括烏克蘭、摩爾多瓦及其他鄰國。」

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