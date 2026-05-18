俄軍最安全內海失守 烏軍無人機飛行1500公里擊中裏海艦隊

烏克蘭無人機部隊公布的第一人稱（FPV）攻擊畫面。一架長程自殺無人機正逼近停泊於俄羅斯裏海卡斯皮斯克港的10410型巡邏艇。（擷取自烏軍影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人機部隊17日公布實彈攻擊影像，證實自殺無人機已擊中距離國界逾1500公里的俄羅斯裏海（Caspian Sea）艦隊基地。影像顯示一艘排水量約375噸的10410型（Svetlyak級）巡邏艇，在北高加索地區的達吉斯坦共和國卡斯皮斯克（Kaspiisk）港內遭到擊中。這處原本被俄軍視為絕對安全的後方海域，首度遭到烏軍長程火力侵入。

遭烏軍長程自殺無人機鎖定的俄羅斯10410型（Svetlyak級）巡邏艇。（圖：俄羅斯海軍）

根據軍事網站《Defence Blog》報導，烏軍無人機部隊釋出的第一人稱（FPV）視角畫面顯示，無人機自船尾逼近10410型巡邏艇。俄羅斯軍事社群分析指出，該艦搭載的AK-630近迫武器系統砲管呈現發熱狀態，顯示俄軍在被擊中前曾實施激烈攔截，但最終未能阻止自殺無人機命中船體。此細節證實烏軍無人機已能突破俄軍防空網，並在極長航程下成功命中目標。

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卡斯皮斯克港不僅是裏海艦隊總部，更是俄軍發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的重要據點。烏方此次行動將戰火推進至俄羅斯原本被認為超出演程的內海海域，對於維持該區艦隊安全構成直接挑戰。

除了軍事艦艇，烏克蘭參謀本部證實此次行動同時鎖定三座由路克石油（Lukoil）營運的裏海離岸石油平台。這三座平台分別以菲拉諾夫斯基（V.Filanovsky）、柯爾查金（Yuri Korchagin）與格萊弗（Valery Graifer）命名，是俄羅斯在裏海區域的重要能源設施。烏方表示，這些設施被用於支援佔領軍的後勤需求，擊中目標代表打擊範圍已擴張至俄羅斯能源核心區。

這是烏克蘭自去年底以來，第三度對裏海實施長程打擊。烏軍目前正持續開發更長航程的自殺無人機平台，試圖將打擊範圍擴張至俄羅斯更多後衛軍事與能源設施。

俄羅斯國防部目前尚未就巡邏艇受損情形發表官方評論。目前卡斯皮斯克港仍維持警戒，部分裏海艦隊船隻已開始向外圍海域移防，相關單位預計於20日完成初步戰損評估。

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