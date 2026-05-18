曾在福克蘭戰爭重創英艦！ 阿根廷服役一甲子的A-4攻擊機正式退役

阿根廷的A-4AR攻擊機正式退役。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕曾在福克蘭戰爭襲擊英國艦隊的A-4「天鷹」（Skyhawk）攻擊機，正式告別阿根廷空軍。阿根廷空軍近日宣布，最後一批A-4AR／OA-4AR「戰鷹」（Fightinghawk）已全面退役，共計一甲子的服役歷史正式結束。同一時間，阿根廷陸續接收丹麥二手F-16戰機，持續汰換空中戰力。

根據外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，阿根廷空軍表示，最後一批隸屬於第5航空旅的A-4AR攻擊機，日前已在聖路易省比亞雷諾斯空軍基地（Villa Reynolds Air Base）退役，主要是考量A-4機齡老化，維修與後勤成本持續增加，加上F-16戰機陸續接裝，因此決定讓這批老戰機退出現役。

A-4AR「戰鷹」是阿根廷專屬改良型，阿根廷自1990年代起共接收32架A-4AR與4架OA-4AR，其最大特色是換裝與早期F-16戰機相同的AN/APG-66雷達，可攜掛AIM-9M「響尾蛇」空對空飛彈，並導入HOTAS整合控制、多功能顯示器與抬頭顯示器（HUD）等設備，大幅提升作戰能力。

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雖然「戰鷹」性能較原始型A-4進步許多，但屬輕型攻擊機，而非空優戰機，不過，阿根廷2015年將最後一批法製「幻象」戰機退役後，A-4AR只能頂上空防任務。

在英國長期阻撓下，阿根廷多年無法順利取得西方戰機，期間甚至傳出可能向中國或俄羅斯購機。直到2023年，美國政府才批准丹麥將F-16轉售阿根廷，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）隨後正式確認採購案。根據規劃，阿根廷將接收24架F-16，包括16架單座F-16AM與8架雙座F-16BM。

A-4在阿根廷軍事史之中最著名的一頁，無疑是1982年福克蘭戰爭。當時，阿根廷空軍與海軍A-4機隊，從本土基地起飛，長程飛行後攻擊英國特遣艦隊，在幾乎沒有雷達、沒有空對空飛彈與電戰設備情況下，以低空突防方式投擲傳統炸彈，仍重創甚至擊沉數艘英軍艦艇，成為福克蘭戰爭最具代表性的攻擊機之一。

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