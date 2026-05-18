美軍升級MQ-4C無人機任務 聯手澳洲長程監控中國艦隊動向

美軍MQ-4C「海神」（Triton）高空長程無人機。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正加速強化印太地區的長程監控能力，透過最新的無人機維保合約，確保MQ-4C「海神」（Triton）無人機隊能維持24小時不間斷的情資偵察。這款被譽為「海上全球鷹」的高空長程無人機，能在1.5萬公尺高空執勤，已成為美軍與盟友監控中國海軍擴張、追蹤潛艦布署以及應對灰色地帶衝突的關鍵工具。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國國防部已與諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）簽署後勤支援與工程合約，旨在確保MQ-4C無人機在印太戰區的高強度運作。MQ-4C由RQ-4「全球鷹」改良而來，專門為海上環境設計，能在約1.5萬公尺的高空持續飛行超過24小時。該機搭載AN/ZPY-3多功能主動感測雷達，單次任務即可監測數十萬平方公里海域的動態。

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除了雷達偵測，該機整合了電子光學、紅外線感測器與自動識別系統（AIS）接收器。這讓美軍能夠在不派遣有人駕駛飛機的情況下，實施目標分類與追蹤。目前，美軍正透過軟體更新與感測器校準，提升該機在複雜電磁環境下的偵察韌性，加強對西太平洋海上動態的掌握能力。

關島與澳洲基地聯手 MQ-4C與P-8A協同監控潛艦活動

在印太戰略布署中，關島安德森空軍基地（Andersen AFB）已成為MQ-4C機隊的前進據點，負責監控太平洋關鍵水道。同時，澳洲皇家空軍（RAAF）也已引進該系統，用於強化澳洲北部海域的防衛。美澳兩國透過MQ-4C實現情資共享，提升對中國水下潛艦活動與水面艦隊移動的預警速度。

作戰模式上，MQ-4C通常與P-8A「海神式」（Poseidon）海上巡邏機協同作業。由無人機負責大範圍的持久監視，發現異常後再交由有人駕駛的P-8A執行反潛任務或目標確認。這種分層編組大幅降低了有人機組的執勤壓力，並使美軍在印太地區的監視能力得以維持高效率運作。

目前美海軍正持續擴大MQ-4C的巡航頻次與範圍。五角大廈指出，維持該機隊的高任務執行率，直接關係到美軍在印太地區的威懾效能，確保能維持穩定的監視與預警能量。相關維保作業預計將在未來幾個月內完成下一階段的軟體集成測試。

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