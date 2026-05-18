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被炸怕了？俄駐克里米亞海巡艦 裝上防護網擋烏克蘭無人機

2026/05/18 16:38

駐克里米亞的俄羅斯聯邦安全局22460型巡邏艦裝上了防護網，避免遭烏克蘭無人機襲擊。（取自X）駐克里米亞的俄羅斯聯邦安全局22460型巡邏艦裝上了防護網，避免遭烏克蘭無人機襲擊。（取自X）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕持續4年的烏俄戰爭已演變成激烈的無人機攻防戰，綜合外國軍聞媒體報導，俄羅斯駐紮於克里米亞的海警部隊巡邏艦，近期覆蓋上了防護網，可能與防杜潛在的烏克蘭無人機襲擊有關。

根據烏克蘭軍聞網（militarnyi）報導，俄羅斯聯邦安全局所屬22460型巡邏艦，近期獲得私人資金挹注，在艦艇外鋪設了防護網，這可以減低無人機攻擊帶來的艦艇損傷。

這並非俄羅軍事或準軍事艦艇首度安裝反無人機網，外媒報導，排水量約300餘噸的21980型巡邏艇，也曾裝設了類似的防護裝置。

22460型巡邏艦為俄羅斯聯邦安全局（FSB）所屬艦艇，主要用於近海任務，排水量約700噸，最高時速可達30節左右，以一門30公厘機砲為主要武器，另也有預留裝設反艦飛彈的空間。雖然並非俄軍作戰艦艇，但也有遭烏克蘭襲擊的先例。

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