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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

白俄展開核武演習 聚焦隱蔽行動與遠距離機動

2026/05/18 16:42

白俄羅斯今（18）日表示，其武裝部隊已開始進行實地部署核武的訓練。圖為白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）白俄羅斯今（18）日表示，其武裝部隊已開始進行實地部署核武的訓練。圖為白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕白俄羅斯今（18）日表示，其武裝部隊已開始進行實地部署核武的演習。白俄羅斯是俄羅斯核武的部署國。

根據《路透》報導，白俄羅斯國防部18日在一份聲明中表示，白俄羅斯在與俄羅斯合作的訓練中，計劃演練核彈藥的投放和使用準備。

白俄羅斯國防部指出，演習重點將放在隱蔽行動、遠距離機動以及兵力和裝備使用計算上。

白俄羅斯補充，演習並非針對任何其他國家。

白俄羅斯與俄羅斯、烏克蘭和3個北約成員國接壤。俄羅斯2022全面入侵烏克蘭，而白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2023年同意部署俄羅斯戰術核飛彈。

在俄烏衝突期間，俄羅斯總統普廷不斷強調俄羅斯的核實力，西方國家認為此舉是警告不要過度干預烏克蘭局勢。

另外普廷上週指出，俄羅斯將在年底前部署新型「薩爾馬特」（Sarmat）核飛彈，並強調俄羅斯將繼續推進其核武力量的現代化。

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