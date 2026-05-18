中國雙航艦去年直逼第二島鏈 日擬派無人機進駐硫磺島監控台海情勢

美製MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。（圖：General Atomics）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國兩艘航空母艦2025年首度同時進入西太平洋演訓，活動範圍已逼近第二島鏈周邊海域，日本因此加速強化太平洋方向的長程預警能力。

軍事網站《Defence Blog》引述《讀賣新聞》18日報導指出，日本政府正研議部署配備早期預警雷達的無人機，並規畫在距離台灣約1200公里的硫磺島與小笠原群島部署機動雷達系統，以填補西太平洋監視盲點。

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報導指出，日本政府考慮由美製MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機搭載早期預警雷達系統，執行長時間海上監視任務。MQ-9B屬於MQ-9「死神」系列的海上巡邏版本，可在約1.5萬公尺高空長時間飛行，續航距離約4900公里，適合執行大範圍海域監控。

《Defence Blog》指出，空中預警雷達可突破地面雷達受地球曲率限制的問題，更早發現低空飛行目標、巡弋飛彈與海上艦艇。日本目前雖已部署E-2D預警機，但無人平台可延長監控時間，並降低有人機在高風險區域執勤的壓力。

報導指出，日本政府計畫在硫磺島與小笠原群島父島部署車載式機動雷達。其中硫磺島具備跑道設施，可作為無人機起降與補給據點。日本政府預計將相關部署納入年底修訂的防衛建設計畫與國家安全文件。

《Defence Blog》指出，日本防衛分析近年已高度關注「台海情境」（Taiwan contingency）。根據日本政府評估，若台海發生危機，美軍部隊可能需經過第二島鏈周邊空域，而中國近年持續增加航艦與海空兵力在西太平洋活動，也促使東京加速推進相關預警部署。

目前日本政府預計於本財年啟動父島雷達場勘調查，硫磺島現有固定雷達則將改為機動部署型態，相關防衛文件預計於年底前完成修訂。

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