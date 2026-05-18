美伊戰爭巴國協防沙烏地 部署8千人及中製戰機

《路透》獨家報導，巴基斯坦在美伊戰爭期間派遣了約8000人的部隊支援沙烏地阿拉伯。圖為巴基斯坦JF-17梟龍戰機。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒獨家報導，巴基斯坦在美伊戰爭期間，根據共同防務協議向沙烏地阿拉伯派遣了多達8000人的協防部隊，另外也部署了1支戰機中隊以及1套防空系統。

《路透》報導，2名政府消息人士與3名安全官員證實，為了支援沙國部隊，並避免沙國遭受進一步攻擊，巴基斯坦此次派出8000人前往沙國支援，另外還有1套中國製紅旗-9HQ-9防空系統。

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其中1名看過共同防務協議的政府消息人士還透露，根據協議內容，巴基斯坦可以派遣多達8萬人的大軍馳援沙烏地阿拉伯。

消息人士與官員補充說，巴基斯坦還部署了2支無人機中隊以及1支約由16架戰機組成的飛行中隊到沙烏地阿拉伯，其中大多數戰機都是中製JF-17梟龍戰機。這些軍事裝備都由巴方人員操作，沙烏地阿拉伯則負責資助。

巴基斯坦外交部與軍方、沙烏地阿拉伯政府媒體辦公室都未回應有關此次軍事部署的評論請求。

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