美菲「肩並肩」才落幕 日美又在台灣北側軍演

日本自衛隊首次在美國和菲律賓的年度「肩並肩」演習中，發射88式岸置反艦飛彈擊沉一艘退役軍艦。（路透檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本陸上自衛隊17日起首度在沖繩先島群島的宮古島、石垣島與與那國島實施「陸上總隊演習」，並首次在宮古島設置日美共同指揮所。此次演習除陸自約300名隊員外，也有駐沖繩美軍陸戰隊第12濱海戰鬥團（12MLR）約20人參與。由於是緊接在美菲「肩並肩」多國聯合演習後舉行，其中的關連性頗值得玩味。

綜合日媒報導，陸上總隊演習從17日到22日之間進行，演習涵蓋宮古、石垣與與那國三島。宮古島重點在於日美共同指揮所訓練，石垣島則進行88式岸置反艦飛彈發射車的部署與物資輸送訓練，與那國島則實施「Scan Eagle II」無人偵察機飛行訓練。演習重點聚焦於提升日本西南地區的嚇阻力與應對能力。

請繼續往下閱讀...

雖然是以陸自為主體，但有駐沖繩美軍12MLR參加，並於宮古島設立日美共同指揮所，這是日美首次在南西地區舉行此類演習。由於是緊接在美菲「肩並肩」多國聯合演習後舉行，被認為其中具有極大的關連性。

值得注意的是，此次參與演習的美軍12MLR。MLR正是美國海兵隊近年推動「遠征前進基地作戰」（EABO）與「分散式海上作戰」的重要核心部隊，其主要任務之一，就是在第一島鏈離島地區建立機動反艦飛彈與情報節點。

甫於本月初落幕的美菲「肩並肩」演習，日本自衛隊首次派出1400人正式參與，陸自88式岸置反艦飛彈也首次在演習重頭戲海上打擊中，成功擊沉靶艦。象徵日本已正式參與「第一島鏈對中國海軍的拒止作戰構想」。

事實上，這次的「肩並肩」演習期間，駐韓美軍司令、陸軍上將布朗森將軍接受日媒專訪提出「擊殺網」（Kill Web）的概念，亦即整合美日韓菲的軍力，形成第一島鏈聯合作戰體系。而這個概念在「肩並肩」演習中逐漸體現，尤其是在呂宋島北部的這場海上打擊的實彈演練，被視為第一島鏈版的「跨國反艦火力網」，亦即模擬在台海或南海危機時，如何封鎖中國海軍進出西太平洋的重要航道。

菲律賓位於台灣南側，而日本的西南群島則於北側，其中宮古海峽是中國海軍突破第一島鏈、進入西太平洋的重要出口，如果把肩並肩演習視為第一島鏈南側的聯合封鎖，那麼宮古島等演習，就是北側的對應部署。

這次陸上總隊演習的內容，其實與美菲「肩並肩」演習強調的「第一島鏈擊殺網化」方向高度一致。尤其石垣島88式岸置反艦飛彈部署訓練，以及與那國島的無人偵察機運用，都具有建立「分散式感測與打擊節點」的意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法