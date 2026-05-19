憲兵教召出現罕見情侶檔！ 孫渝雯、余尚霖同單位訓練14天

憲兵後備旅近期進行14天教召，特別的是，召員余尚霖（右）和中隊建制幹部、憲兵上尉孫渝雯（左）是男女朋友關係。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍部隊裡時常可見兄弟檔、姊妹檔或夫妻檔並肩服役，但在後備教召訓練期間，還能與家人或伴侶於同一單位共同受訓，則相當罕見。憲兵後備旅近期舉辦教召，召員余尚霖和憲兵上尉孫渝雯是男女朋友關係，竟然仍在同個中隊參與教召，孫渝雯說，很高興在捍衛國家安全的道路上攜手並進。

憲兵後備旅步二營自5月9日至22日間實施14天教召，召員日前接受T91步槍三姿態應用實彈射擊訓練，熟習立射、無依托、有依托臥射及跪射等射擊方式。另外，部隊也在訓場搭建臨時住宿區，召員睡在個人帳內，模擬戰時電力、水源與資源緊缺的情況下，部隊需面臨於野外宿營的嚴苛考驗。

憲兵後備旅近期進行14天教召，受召後備軍人進行T91步槍三姿態應用射擊訓練。（軍聞社）

根據《軍聞社》報導，這次教召中有一對情侶檔，也就是召訓中隊的幹部孫渝雯上尉，以及召員余尚霖，兩人在余尚霖服役時相識相戀，如今，余尚霖以召員身分投入教召訓練，也是重返服役舊地受訓。余尚霖說，當初服役時便是在營區認識孫渝雯，如今「身分不同，但責任一樣，既然國家有需要，就應盡國民義務。」

身為現役軍人的孫渝雯表示，她能理解後備戰力的重要性，認為愛家的心與守護國家的信念並不衝突，也很高興兩人能再次於捍衛國家安全的道路上攜手並進。這篇報導也提及，兩人從軍旅戀人到現役軍官與召員，在不同崗位上共同守護家園，為此次教召增添一段溫暖故事。

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