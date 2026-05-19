國造紅隼二型反裝甲火箭首度亮相！ 穿甲能力提升至逾50公分

中科院近日首度展示紅隼二型反裝甲火箭首度，穿甲能力提升至逾50公分。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院近日展示新一代國造「紅隼二型」反裝甲火箭研發成果，除大幅提升穿甲能力與射程外，也同步完成輕量化設計與夜戰能力整合，可因應共軍主戰車威脅。

圖為紅隼二型火箭彈發射器室外款。（記者吳哲宇攝）

中科院表示，紅隼二型採拋棄式設計，是以現有紅隼一型為基礎進行性能提升，主要針對新世代主戰裝甲目標與登陸作戰需求設計。中科院從113年便設想下一代全系統功能的規劃及驗證，並在114年根據立法院決議針對重量、移動目標及室內發射能力進行改進。目前已經完成室外型火箭彈的研發，今年上半年會進行研發測評，驗證全系統功能後與軍種完成初期作戰測評，室內型則可在今年底前進行研發測評。

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圖為紅隼二型使用之穿甲彈，穿身能力提高至逾50公分，且重量不變。（記者吳哲宇攝）

中科院強調，新系統有效射程由原本的400公尺提升至500公尺，均質裝甲穿深能力則由30公分提升至超過50公分，彈體透過鋁合金加複合材料仍能維持3.5公斤重量。實測過程中是達到62公分，在最大動能下，最佳成績甚至達67公分，已具備對抗重裝甲戰車能力。後續也可以因應軍種需求，開發高爆彈、攻堅彈等其他種類。

紅隼二型進行穿深測試，最佳紀錄達到67公分。（記者吳哲宇攝）

不過，考量到射手的發射穩定度，以及發射後的射手暴露的風險，發射距離一般是要離目標越近越好，因此實際上應該不會在500公尺外就射擊。

三代紅隼火箭彈發射器研發重量進一步下降。（中科院提供）

除性能提升外，中科院也同步進行輕量化工程，發射器重量由5.1公斤降至3.9公斤，且仍強化發射管的內壁，在兼顧安全與強度前提下減輕單兵負荷；同時，參考APILAS火箭彈前段具導流設計，發射器總長從119通分縮短為116公分。

圖為中科院針對紅隼二型研發之快拆熱像儀，導入預測瞄準線（PLOS）設計，亦能裝於其他國軍戰術滑軌。（記者吳哲宇攝）

中科院系製中心工程師黃志清指出，為提升命中率，紅隼二型導入「預測瞄準線（PLOS）」概念，瞄準鏡可依目標移動速度提前修正瞄準位置，提升對移動戰車射擊成功率。此外，亦可由戰術滑軌選配熱顯像夜視鏡，具備全天候作戰能力，即使在夜間或惡劣天候下，仍可有效鎖定目標。

中科院瞄準鏡導入預測瞄準線（PLOS）設計，與一型瞄準十字中線有所差別。（中科院提供）

值得一提的是，熱顯像夜視鏡便是運用晶片技術，可以繞過光放管限制，待機時間可達8小時，含數據接口，使用行動電源便能充電，夜間可視距離同樣達500公尺，具5倍變焦，從紅隼發射器拆下後也能裝在其他裝備的戰術滑軌上充當觀察鏡。

圖為紅隼二型練習但專用發射管、練習彈及熱像儀。（記者吳哲宇攝）

針對單價成本，黃志清表示，紅隼二型較一型增加一倍發射藥柱量下，成本高於一型，但考量還未進入到量產階段，估算落差較大，光是一枚實彈，成本就約10至20萬。且目前全球原物料與火箭發射藥價格持續上漲，變動也較大，實際精確成本仍有待評估，但可以確定量產後成本會進一步下滑，且與AT4等相比還是具有價格優勢，基本上在不對稱作戰下，裝備都要考量低成本優勢。

黃志清另補充，雖然二型仍採拋棄式設計，但實際上發射器仍可回廠檢整後重新裝填，以降低後續成本。

紅隼二型搭配VR訓練，可進一步降低訓練成本。（記者吳哲宇攝）

為降低訓練成本，中科院也同步推出VR模擬訓練系統與操練彈。透過VR設備，可模擬第一人稱射擊環境；操練彈則能重現發射聲光與後座效果，成本僅約實彈二十分之一，可大幅提升部隊訓練效率。

中科院指出，目前紅隼二型正進行研發測評（DT）與初期作戰測評（IOT&E），已同步向陸軍（室內款）、海軍陸戰隊（室外款）與憲兵等單位展示，未來將依軍種需求評估後續量產與部署規劃。

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