室內發射火箭彈全球僅三款具備 紅隼二型拚城鎮戰

圖為紅隼二型火箭彈室外款。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應未來城鎮作戰需求，中科院近年積極研發可於室內安全發射的「紅隼二型」反裝甲火箭，透過自主開發的「抑制機構組」，有效降低火箭發射時產生的高溫、高壓與爆音，讓官兵可在建築物內部安全射擊。中科院系製中心工程師黃志清表示，目前全球真正具備室內發射能力的火箭系統僅少數國家具備，相關技術門檻極高。

黃志清指出，一般反裝甲火箭發射時，尾焰會產生強烈爆壓與高溫，若於室內發射，衝擊波經牆面反射後產生回波效應，威力甚至曾經掀翻鐵皮屋，會對射手造成嚴重傷害，現有的火箭彈系統都不能在室內發射。因此，中科院特別針對城鎮戰需求開發「室內型」紅隼二型，並導入抑制機構設計。

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紅隼二型火箭彈室內款完全比照美軍室內發射規範研發。（記者吳哲宇攝）

黃志清說明，抑制機構與槍枝消音器的被動裝置原理不同，主要利用作用力與反作用力原理，透過特殊反質量材料與液態緩衝劑，降低後噴壓力與高溫，同時吸收部分噪音。發射瞬間，液態材料會因高溫氣化形成白煙，達到抵銷衝擊與降低危害效果。

室內款教室外款增加抑制機構，可見長度較長。（記者吳哲宇攝）

中科院表示，目前室內型紅隼二型射擊時，後方危害區可壓縮至約1公尺範圍內，並將爆溫控制在80度以下，爆壓控制於5psi以下，爆音不危害耳膜，以符合美軍室內發射安全規範。現場展示影片中，火箭甚至可於鐵皮屋內發射後仍維持結構完整，展現抑制技術成果。

抑制機構組透過主動發射抑制動力將火箭彈發射的焰、爆，氣化為白煙。（中科院提供）

黃志清坦言，室內發射技術是整個紅隼二型計畫中最困難部分。由於國際相關技術高度保密，國外幾乎無可參考資料，團隊只能透過氣動力學模擬、結構分析與大量測試逐步驗證。甚至原本朝消音器概念研發，但這需要很厚的吸收衝擊裝置，還會產生破片。相關抑制機構目前已列為中科院核心技術與營業秘密，未來是否申請專利仍待評估。

除現有穿甲彈外，黃志清也透露，未來可依國軍需求進一步發展高爆、攻堅或針對反應裝甲的新型彈頭，以強化多元作戰能力。

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圖為各國火箭彈性能比較，黃色款為室內發射款。（記者吳哲宇攝）

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