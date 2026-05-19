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繞台騷擾行徑曝光！中國昨派13機7艦船擾台
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓，昨天傳出美軍、共軍在我西南空域廣播互嗆之後，國防部今天（19日）表示，自18日上午6時至19日上午6時止，偵獲共機13架次、共艦5艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中逾越台海中線進入北部、西南及東部空域的共機計有10架次。
據國防部公布示意圖，共機活動，分別自昨日上午7時35分至晚上8時5分，偵獲主、輔戰機計7架次，其中4架次逾越台海中線。上午8時30分至中午12時，偵獲輔戰機計2架次。下午3時5分至下午6時5分，偵獲直升機1架次。此外，自昨日下午3時至今日凌晨3時45分，另有直升機及無人機計3架次活動。
海面動態部分，國防部掌握，共艦5艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。