繞台騷擾行徑曝光！中國昨派13機7艦船擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓，昨天傳出美軍、共軍在我西南空域廣播互嗆之後，國防部今天（19日）表示，自18日上午6時至19日上午6時止，偵獲共機13架次、共艦5艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中逾越台海中線進入北部、西南及東部空域的共機計有10架次。

據國防部公布示意圖，共機活動，分別自昨日上午7時35分至晚上8時5分，偵獲主、輔戰機計7架次，其中4架次逾越台海中線。上午8時30分至中午12時，偵獲輔戰機計2架次。下午3時5分至下午6時5分，偵獲直升機1架次。此外，自昨日下午3時至今日凌晨3時45分，另有直升機及無人機計3架次活動。



海面動態部分，國防部掌握，共艦5艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法