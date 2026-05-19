傷患後送交給無人機 美軍FC-100可載150公斤飛5小時

美國陸軍官兵運用FC-100無人機模擬傷患後送。（路透社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕無人機不只可以偵察戰場、攻擊敵軍，也有後送傷兵的潛力。根據外媒報導，美國陸軍正測試FC-100無人機用於運送傷兵，這型無人機可以在高風險戰場協助撤離傷患，可以在載重50公斤時飛行11小時，即使載重150公斤，也可以飛行5小時。

根據《星條旗報》15日報導，美國陸軍測試過的無人機，包含可以偵察、向前線輸送血袋，甚至發動攻擊的機種，如今則測試酬載能力更大的FC-100無人機，用於運送傷兵。美軍官兵日前在東歐舉行的「軍刀打擊」（Saber Strike）演習期間，觀摩廠商將一具假人，固定在FC-100無人機上實施飛行，展現最大可載重635公斤的潛力。

報導指出，考量傳統醫療後送直升機可能受限於戰場安全因素，無法有效執行任務，無人機則有利於從高風險戰場撤離傷患。不過，比起醫護人員可搭乘直升機，在後送期間照護傷患，無人機無法提供即時醫療處置的能力。

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美軍第75創新司令部（75th Innovation Command）余（James Yu）上尉表示，美國陸軍有許多需求，期望能改善醫療決策的方式，以及大規模作戰環境之中，可以提升作戰與照顧官兵的技術。

這篇報導陳述，FC-100採用液壓動力引擎，與一般小型商規無人機不同，且可依照預先規畫的飛行路線、自主導航系統，以及遠端操控能力，讓操作人員可在飛行期間監控並調整飛行狀況。

根據官方資訊，FC-100無人機在載重110磅（約50公斤）時，可滯空11小時；若載重330磅（約150公斤）則可飛行約5小時。如果載重220磅（約100公斤）情況下，航程可超過60英里（約96公里）。

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