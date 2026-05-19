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美廠商公開新型蜂群無人機 「彈簧刀」家族轉向電子干擾與群攻作戰

2026/05/19 10:47

Mayhem 10無人機從履帶式無人地面載具發射的模擬畫面。（圖取自AeroVironment）Mayhem 10無人機從履帶式無人地面載具發射的模擬畫面。（圖取自AeroVironment）

編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工企業宇航環境公司（AeroVironment）近日公開新一代「Mayhem 10」無人機系統，該系統延續「彈簧刀」（Switchblade）系列發展概念，但已進一步具備蜂群協同、電子干擾、偵察監視與多任務模組化能力，顯示美軍正加速發展低成本、大量部署的新型無人作戰體系。

Mayhem 10無人機可依任務更換不同模組，執行電子干擾、偵察監視與精準打擊等蜂群作戰任務。（圖取自AeroVironment）Mayhem 10無人機可依任務更換不同模組，執行電子干擾、偵察監視與精準打擊等蜂群作戰任務。（圖取自AeroVironment）

軍事媒體《The War Zone》報導指出，Mayhem 10雖源自Switchblade系列發展架構，但設計方向已大幅超越傳統「遊蕩彈藥」定位。AeroVironment表示，該系統不再只是單一用途攻擊武器，而是可依任務快速切換功能的模組化平台。

Mayhem 10目前已整合超過8種不同酬載，包括電戰、通訊中繼、情監偵（ISR）、誘餌欺敵與精準打擊能力等。操作人員可依戰場需求快速更換模組，並在5分鐘內完成組裝與發射。

根據報導，該系統最大載重約4.5公斤，航程約100公里，續航時間約50分鐘，可由地面車輛、部隊攜行平台甚至直升機發射。AeroVironment指出，Mayhem 10目前已完成超過50次飛行測試，包括電子干擾、通訊中繼與實彈任務。

報導指出，Mayhem 10最受關注的核心能力，在於多架無人機可彼此共享資訊，同步執行電子干擾、壓制雷達、誘敵與攻擊任務，以低成本方式對敵方防空系統形成飽和壓力。

AeroVironment主管表示，多架Mayhem 10可在同一任務中分工合作，例如部分機體負責電子干擾，其餘機體則執行打擊任務，形成完整的蜂群攻擊鏈。系統同時具備抗干擾與抗欺騙能力，即使傳統導航訊號中斷，仍可持續運作。

目前AeroVironment正爭取美國陸軍「短程發射效應系統」（LE-SR）計畫，並準備建立年產1000至2000架的生產線。Mayhem 10後續能否正式納入美軍新一代無人作戰架構，仍待美軍後續測試與採購決策。

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