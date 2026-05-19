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520前夕中共遼寧號航艦又跑出去了 解放軍海軍自曝在西太平洋演訓
中國遼寧號航艦前往西太平洋演訓。（美聯社檔案照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德明天就職2周年，屆時將召開記者會發表談話。不過，中國解放軍海軍今日上午宣布，遼寧號航艦編隊前往西太平洋相關海域進行訓練，且將進行遠海戰術飛行、實彈射擊等科目，並強調這是年度計畫的例行性訓練。
中國解放軍海軍微信今日上午宣布，遼寧艦航艦編隊今（19）日赴西太平洋相關海域訓練，其間，將進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等科目演練，檢驗提升部隊實戰化訓練水準。
中國解放軍海軍稱，這是根據年度計劃組織的例行性訓練，目的在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐。
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我國國防部上一次發布遼寧號動態，是在今年4月20日，當時國軍指遼寧號航艦航經台灣海峽，受到國軍嚴密監控。日本防衛省近期則未發布遼寧號相關動態的訊息。