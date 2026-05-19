省錢當道 美軍開發3000萬元低成本愛國者攔截彈

圖為愛國者防空飛彈。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對伊朗與烏俄戰爭暴露出的防空飛彈消耗問題，美國陸軍正推動「愛國者」防空系統低成本攔截彈計畫，希望以單枚低於100萬美元（約新台幣3163萬元）的價格，打造可大量生產的新型攔截彈，用於反制無人機、巡弋飛彈與短程彈道飛彈，以降低現役PAC-3 MSE飛彈高昂成本造成的壓力。

軍聞網站「The War Zone」報導，美軍目前使用的PAC-3 MSE攔截彈單價已上升至約530萬美元（約新台幣1.67億元），遠高於歷史平均約400萬美元。由於近年中東、烏克蘭與紅海衝突中大量消耗防空飛彈，美軍開始尋求更便宜且能快速量產的新型替代方案。

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美國陸軍防禦火力能力計畫辦公室（CPE Defensive Fires）近日已正式向軍工產業發布徵詢文件，啟動「低成本攔截彈」（LCI）競標計畫。美軍要求新攔截彈必須具備反制巡弋飛彈、短程彈道飛彈、低空目標與無人機能力，同時能在電子干擾、惡劣天候與複雜地形下運作。

報導指出，美軍此次並非要求完整飛彈由單一廠商打造，而是採「模組化開放架構」方式，將新攔截彈拆分為4大部分，包括彈體與火控、火箭發動機、導引頭，以及飛行控制與導引系統，每部分成本目標均壓低在25萬美元內，再由整合商組成完整攔截彈。

另外，新型攔截彈將整合進現有M903愛國者發射架與IBCS「整合戰場指揮系統」，使其能與現役PAC-2與PAC-3系列飛彈共同運作。由於IBCS本身採開放式架構，因此更容易快速整合不同雷達、感測器與新型飛彈。

報導說，美軍早在2024年就取消原本的「低層未來攔截彈」（LTFI）計畫，原因便是成本過高。如今新方案則改採「低成本、大量化」思維，並強調智慧財產權由美國陸軍掌握，以避免受制於單一承包商，同時方便後續快速競標與擴大量產。

值得注意的是，此次計畫與五角大廈近年推動的「平價大量彈藥」戰略高度一致。美軍近年已逐漸意識到，在高強度戰爭中，昂貴且產量有限的精密飛彈難以長期支撐大規模防空需求。尤其面對價格僅數萬至數十萬美元的長程自殺無人機時，以數百萬美元的PAC-3攔截，成本交換比極不對稱。

另外，美軍目前也正同步擴充愛國者系統規模，包括增加PAC-3產量、開發新型雷達與無人發射車。美國海軍甚至開始研究將PAC-3整合進Mk 41垂直發射系統，使需求量進一步增加。

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