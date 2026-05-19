烏克蘭軍購版亞馬遜再立功 民廠成功研發精準導引炸彈投入實戰

圖為Su-24戰機與DG Industry研發的250公斤級導引炸彈，已完成全部測試並獲採購首批試驗型號投入戰鬥使用。（圖取自烏克蘭國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭正式取得首款國產導引炸彈。烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫近日宣布，由本土企業DG Industry研發的250公斤級導引炸彈，已完成全部測試並獲國防部採購首批試驗型號投入戰鬥使用，飛行員目前正進行實戰化訓練，象徵烏克蘭首度建立自主精準空投武器能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該型武器由烏克蘭「Brave1」國防科技創新平台協助開發，研發時間約17個月，可對數十公里外的碉堡、指揮所與高價值目標進行精準打擊。烏方強調並非仿製西方或蘇聯系統，而是專門依據烏俄戰場需求重新設計。

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報導指出，導引滑翔炸彈已成俄烏戰爭中最具破壞力的武器之一。俄軍自2023年起大量使用FAB系列炸彈加裝UMPK滑翔套件，使原本無導引的蘇聯時代航空炸彈，具備GPS／慣性導航與長距離滑翔能力，可在俄方防空網保護範圍內投放，滑翔60至70公里攻擊烏軍陣地與城市。由於投射距離遠，俄軍戰機可避免進入烏軍防空火力圈，烏軍對此束手無策。

相較之下，烏克蘭過去雖曾使用美製JDAM-ER等精準彈藥，但始終缺乏自主生產能力；此次國產導引炸彈服役，意味烏克蘭首度建立自有的遠距精準空投武器供應鏈。

另外，DG Industry並未直接複製現有西方系統，而是依據烏軍實戰經驗重新設計。由於烏克蘭工程團隊可直接取得前線部隊回饋，因此能針對俄軍防空部署、GPS干擾、戰場電子戰環境與飛行條件進行最佳化調整。

報導指出，250公斤級彈頭雖不如俄軍500公斤與1500公斤級FAB炸彈威力巨大，但仍足以摧毀鋼筋混凝土掩體、地下指揮所與長期構築的防禦陣地。其定位更接近烏軍目前大量使用的JDAM-ER，可兼顧射程、精度與戰機生存性。

值得注意的是，該計畫也凸顯烏克蘭「Brave1」平台的重要性。這項由政府主導的國防科技計畫，專門協助新創公司與軍方需求對接，近年已催生大量無人機、電子戰與反無人機系統。此次導引炸彈被視為Brave1至今最具戰略價值的成果之一。

報導分析，烏克蘭此次成功建立國產導引炸彈能力，不僅可降低對西方援助依賴，也代表烏俄戰爭正進一步推動烏克蘭形成完整本土軍工體系。

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