調停國大舉派兵沙國 巴基斯坦8000兵力與中製防空系統進駐中東

巴基斯坦空軍JF-17「雷電」（Thunder）戰機於2023年「AMAN-23」多國海上聯合演習期間飛越阿拉伯海上空。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在華府與德黑蘭停火仍顯脆弱之際，中東防衛架構正出現新的軍事部署變化。根據《路透》獨家報導，擔任伊朗戰爭主要調停角色的巴基斯坦，私下已向沙烏地阿拉伯部署約8000名兵力，並出動一個戰機中隊與中國製「紅旗-9」（HQ-9）防空系統。知情人士透露，這支由沙國出資、巴方操作的部隊具備完整作戰能力，若沙國再度遭受攻擊，將直接支援沙國軍方行動。

2009年中國國慶閱兵中亮相的HQ-9長程防空系統發射車。（圖取自維基百科公領域）

根據《路透》取得的資訊，巴基斯坦此次派遣了約16架與中國聯合開發的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，多數已於4月初飛抵沙國。消息人士指出，巴方另派出兩個無人機中隊，以及中國現役主力的HQ-9長程防空飛彈系統。所有裝備均由巴國人員親自操作，並由利雅德當局全額支付經費。

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5名政府與涉及安全領域的消息人士證實，巴、沙兩國去年簽署了一份機密的共同防衛協議，明定雙方在遭受攻擊時必須相互協防。其中一名看過協議文本的政府人士透露，該協議甚至保留了未來最多增派8萬名巴國兵力的空間，以協助鞏固沙國邊境。

這項部署的戰略意涵不僅限於傳統兵力。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）過去曾暗示，相關防衛協議實質上已將沙烏地阿拉伯納入巴基斯坦的「核保護傘」範圍內。

身兼停火調停者與沙國防衛側翼 部署規模遠超象徵性質

《路透》指出，這次部署發生之際，巴基斯坦同時正扮演伊朗戰爭的主要調停角色。伊斯蘭馬巴德不僅協助促成維持了6週的停火，還主辦了雙方唯一一輪和平談判。但巴國同時向沙國派駐具備實戰能力的防衛力量。

巴基斯坦過去長期向沙國提供軍事訓練與顧問支援，而利雅德則多次在巴國面臨經濟危機時挹注資金。消息人士強調，此次涵蓋戰機、防空系統與數千名士兵的編制，已遠超出過去象徵性的顧問任務。

此次巴基斯坦重兵部署，也象徵著中國軍事裝備正實質深入中東大國的安全體系。外界正關注這些中國製武器系統，在高威脅環境下的實際部署表現。

目前巴基斯坦軍方、外交部與沙國政府新聞局，均未對此部署細節做出官方回應。

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