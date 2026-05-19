荷姆茲之外黑海也不平靜 俄軍無人機襲外籍貨輪

黑海海域一艘受損船隻冒出濃煙的示意畫面。烏克蘭海軍表示，兩艘前往奧德薩的外籍貨輪18日遭俄軍無人機攻擊，但最終仍完成進港作業。（圖：烏克蘭海軍提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當全球市場持續關注荷姆茲海峽安全局勢之際，黑海糧食航線再度傳出商船遭攻擊事件。根據烏克蘭軍方說法，兩艘正前往「大奧德薩港」（Greater Odesa）的外籍貨輪，18日遭俄軍無人機攻擊，但最終仍成功駛入港口完成卸貨。由於襲擊使用的是伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機，也讓外界關注主要海運通道面臨的安全壓力。

根據軍事網站《Defense Express》報導，烏克蘭海軍發言人普雷滕丘克（Dmytro Pletenchuk）表示，俄軍18日凌晨動用多波「見證者」無人機攻擊奧德薩周邊地區。烏克蘭海軍與防空部隊隨即展開攔截，並擊落多架無人機，部分殘骸落入港區周邊，造成局部設施受損。

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儘管面臨攻擊，兩艘分別懸掛幾內亞比索與馬紹爾群島國旗的貨輪並未改變航線。烏方表示，兩船已依原定計畫駛入奧德薩港，船上載有糧食、糖與金屬等出口貨物，屬正常國際商業運輸。

烏克蘭海軍指出，此前也曾有土耳其籍商船在類似攻擊中受損，顯示黑海商業航運仍持續面臨安全風險。

報導指出，俄軍近期除持續攻擊港口基礎設施，也多次針對進出奧德薩周邊的海運航線施壓。烏方認為，相關行動意在增加烏克蘭出口能力的壓力，特別是糧食與工業原料的對外運輸。

儘管如此，前往奧德薩的航運目前仍維持運作。基輔當局強調，黑海出口走廊仍是烏克蘭重要經濟命脈之一，相關航線在戰事持續下仍保持通航。

目前烏克蘭海軍與防空部隊仍維持高度警戒，持續監控黑海周邊空域與港口動態。受攻擊船隻的詳細受損情況與港區損害評估，預計將於後續進一步公布。

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