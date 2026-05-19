遭俄滑翔炸彈轟炸3年！烏克蘭17個月速成250公斤級導引炸彈上陣

烏克蘭國防部公布首款國產導引炸彈實測影像。（圖：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去3年，俄軍滑翔炸彈持續重創烏克蘭防線，基輔目前已正式推出自製對等武器實施反擊。根據軍事網站《Defense Blog》報導，烏克蘭首款國產導引炸彈已完成測試並獲准投入實戰。烏克蘭國防部已採購首批實驗性批次，目前空軍飛行員正針對新彈藥進行作戰演練。

這款被稱為「烏克蘭版KAB」（導引炸彈）的新型武器由DG Industry公司開發，研發時程耗時17個月。炸彈搭載250公斤級戰頭，具備打擊強化碉堡、指揮所與俄軍加固陣地的能力。烏克蘭國防科技聚落「Brave1」指出，該炸彈並非單純仿製西方或蘇聯系統，而是針對現代戰場環境開發，其射程可達數十公里。

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這項武器提供的「防區外打擊」能力，允許烏軍戰機在不接觸俄軍密集防空網的情況下投彈，性能與美製增程型「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM-ER）導引套件相當。自2023年起，俄軍透過加裝UMPK滑翔套件，將蘇聯時代的FAB-500與FAB-1500傳統炸彈轉化為精確武器，從遠距離摧毀烏克蘭防禦據點。此次國產導引炸彈成功上路，代表烏克蘭在關鍵彈藥供應上正逐步達成自主。

DG Industry表示，研發團隊能直接獲取前線數據，使該炸彈能針對俄軍防空偵測與電磁干擾環境進行調整。相較於和平時期設計的武器系統，國產炸彈已依據實際戰場參數完成性能校準。

目前首批國產導引炸彈已進入部隊分發階段。烏克蘭國防部表示，後續將依據實戰測試結果，評估是否進一步擴大產量，以強化前線遠距打擊能力。

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