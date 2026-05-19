古巴傳獲「這兩款」攻擊無人機達300架 射程威脅美國東南防衛

伊朗的「見證者」無人機在烏克蘭和整個波斯灣地區，發揮極大破壞作用。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國媒體Axios引述機密情資報導，指古巴已取得逾300架軍用無人機，國際專家進一步分析指稱，古巴取得的攻擊無人機，主力型號可能是伊朗製的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，與「遷徙者-6」（Mohajer-6）偵打一體無人機。

美方評估，若兩國爆發衝突，古巴可能利用這批無人機襲擊美國東南部的軍事基地，引發區域戰略高度緊張。

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古巴的位置就在美國後院，古巴距離美國佛羅里達州的最南端（如基韋斯特 Key West）僅約 95 英里（約 153 公里），距離美國本土佛羅里達州的主要城市邁阿密（Miami）則約 130 英里（約 210 公里）。

伊朗「遷徙者-6」（Mohajer-6）無人機同時具備偵察與打擊能力。（取自伊朗國防部官網）

俄烏戰場：低成本飽和轟炸 癱瘓國家電網

國際媒體分析指出，「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，與「遷徙者-6」（Mohajer-6）偵打一體無人機，在近年（2022至2026年）的俄烏衝突中，已徹底改寫現代非對稱戰爭的規則。「見證者-136」自殺式無人機沒有傳統意義的導引頭，需仰賴「遷徙者-6」無人機的偵察導引。

．見證者-136（自殺式巡飛彈）：俄軍引進後改名為「天竺葵-2」。其每架造價僅約2萬至5萬美元，卻具備高達2,000公里的續航力。俄軍常以5架以上的蜂群編組，在低空發射進行「飽和攻擊」。儘管其噪音大、速度慢，但因低空飛行能力可穿透雷達死角，成功摧毀烏克蘭多處電廠、港口及糧倉。烏軍過去被迫以數百萬美元的愛國者飛彈實施攔截，造成極大的經濟消耗。

．遷徙者-6（偵打一體無人機）：定位類似美軍「掠食者」，具備12小時長滯空能力，標準作戰半徑約 200 公里。俄軍將其作為前線偵察的「千里眼」，利用先進的光電與雷射導引系統，在12公里外精準鎖定烏軍陣地、火砲或移動裝甲車，並在翼下掛載精準導引炸彈執行打擊。

美伊對峙：突襲波斯灣美軍基地 重創雷達防線

在美伊戰事上，這兩款無人機同樣展現了強大的區域戰略恫嚇實力。在近期美、以與伊朗陣營的直接對峙中，數百架見證者-136無人機成功穿透波斯灣防空網，其實戰紀錄顯示：

．精準摧毀高價值軍事目標：數架自殺式無人機成功俯衝，炸毀美軍第五艦隊海軍基地內的雷達天線罩。

．癱瘓海上交通線：多次精準襲擊波斯灣商用油輪，展示了封鎖關鍵海域的非對稱打擊能力。

技術弱點與戰場阿基里斯之腱

儘管戰果輝煌，歐美安全機構拆解殘骸後也發現其致命弱點。遷徙者-6因體積大，容易遭受重型電子戰干擾（Electronic Warfare）而墜毀。此外，其內部含有大量西方商規零組件，隨著近年歐美全面收緊國際制裁與斷供，該型號後續的擴產與維修已面臨嚴重技術瓶頸。專家警告，古巴獲得這批在俄烏及中東戰場「高度驗證」的無人機，意味著不對稱作戰威脅已直接推進至美國「後院」。

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