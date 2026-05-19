卓揆：ALTIUS 700M無人機發價書到手 首批軍購特別預算編近2950億

「Altius-700M」除可做為滯空攻擊彈藥，也能執行情監偵目獲、通訊中繼、網路干擾等多種任務。（取自Anduril公司網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院長卓榮泰今（19）日應邀赴立法院院會進行專案報告並備質詢指出，針對保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的第一批發價書採購特別預算案，海馬士多管火箭系統等4項軍購均已完成發價書簽署，而備受矚目的反甲型無人機飛彈系統、即ALTIUS 700M及ISR600無人機案，也剛於5月16日獲得美方發價書草案，目前刻正執行發價內容磋商與簽署作業。首批5項武器裝備清單總計籌編達2949億9098萬元。

卓榮泰表示，立法院在今年5月8日三讀通過軍購特別條例，並經總統於5月11日及時公布施行。依該條例第六條規定，行政院應於通過後一個月內就第一批發價書預算案向立法院提出專案報告並備質詢，經立院同意後始得籌編預算，第二批發價書預算案亦同。本次報告的第一批發價書共包括5案，其中M109A7自走砲金額為806億6573萬元、海馬士多管火箭飛彈系統為1597億1043萬元、反甲型無人機飛彈系統為33億8429萬元、標槍反裝甲飛彈為99億2635萬元，以及拖式2B反裝甲飛彈為116億58萬元。

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卓重申：海馬士首期付款期限5/31將屆、具有時效緊迫性

卓榮泰特別強調，海馬士多管火箭飛彈系統的首期付款期限將於5月31日屆期，具有時效緊迫性，而反裝甲型無人機飛彈系統剛於5月16日獲得美方發價書草案，刻正執行發價內容磋商與簽署作業 。

針對採購項目與過往軍購關聯，卓榮泰說明，過去5年我國與美方執行重大軍購案共28案，金額約為334億美元，其中已完成交運的包含拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈、方陣快砲及M1A2T戰車等6案，金額約為24億元，均將納入戰備任務，其餘案項則正執行交運中或將於後續年度儘速交運。

卓指出，本次規劃採購的海馬士多管火箭、標槍及拖式2B飛彈等，過去5年均有納入籌獲，但為因應中國加速提升對我國發動聯合火力打擊等作戰態勢，原籌購數量不足以應付作戰需求，因此必須增購，而新籌購具備精準打擊能力的M109A7自走砲，則有助於創造有力的戰局。

在聯合作戰效能部分，國軍依整體防空及飛彈防禦、聯合反登陸、聯合國土防衛三階段規劃。卓榮泰表示，面對飽和聯合火力打擊，國軍需建構重層防禦、高度感知、系統整合、有效攔截等特性的強大防空火網，方可提高整體防空量能，本次籌購的海馬士多管火箭系統可對300公里內敵方各式飛彈發射載台執行深遠打擊任務，壓制共軍聯合火力。

在第二階段聯合反登陸方面，卓說明，海馬士系統與M109A7自走砲可協同我方反艦飛彈，針對作戰區濱海至灘岸之間的敵方重要目標實施快速精準火力打擊。到了第三階段聯合國土防衛，海馬士與M109A7自走砲可提供作戰區精準火力支援，另標槍、拖式2B及ALTIUS無人機系統則能精準打擊敵方戰車與裝甲車輛。

卓榮泰強調，本次籌購的5項武器裝備可適度提升整體聯合作戰效能，但若要形成全方位防空火網「台灣之盾」、海上之不對稱防衛能力，以及強化持久削弱作戰能力等三項要素，後續仍需同步建置指管決策、全域偵蒐、無人與反制系統、中程反彈道飛彈，並擴建防衛韌性相關的各式彈藥與裝備生產線以擴張軍備產能，方可優化不對稱戰力。

關於各案的籌獲期程與全壽期維持成本，卓榮泰在報告中詳細說明，M109A7自走砲預計採購60門及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，預期於119年起交運，全壽期維持後勤成本預估約160億餘元；海馬士多管火箭飛彈系統共82套、精準火箭4320枚、戰術區域飛彈420枚及附屬裝備，期程同樣為115年至121年並於119年起交運，後勤成本預估約409億餘元。

另外，數量達2032架的ALTIUS無人機系統籌獲期程為115年至121年，預期於117年起交運，後勤成本預估約36億餘元；標槍反裝甲飛彈系統70套與飛彈1050枚，期程為115年至121年並於120年起交運，後勤成本約3億餘元；拖式2B反裝甲飛彈系統24套與飛彈1545枚，期程為115年至120年，預期118年起交運，後勤成本預估約1億餘元。

在人員維持與後勤精進作為方面，新式裝備操作人力採取現有兵力轉換為原則，未來兵力結構將以志願役與義務役雙軌並行，並持續強化現代化、實戰化的作戰訓練。卓榮泰指出，因M109A7自走砲、海馬士多管火箭及ALTIUS無人機均為美方現役裝備，零附件籌措與取得容易，可維持裝備高妥善率，而標槍與拖式2B飛彈則已完成國內後勤補給能量的建置，具備完整維保能力。

A7自走砲及海馬士配附國內外跳頻無線電機、美軍野戰砲兵戰術數據系統

在資訊通訊維護上，M109A7自走砲與海馬士多管火箭系統將配附國內外跳頻無線電機以及美軍野戰砲兵戰術數據系統，可執行目標交換及火力協調以強化實效；標槍、拖式2B與ALTIUS無人機部隊則配附國造跳頻無線電機。相關同步採購的無線電機均具備保密模組，可執行數據語音傳輸，並全面整合到國軍聯合作戰指揮中心以下的各級指揮所，以強化作戰安全並發揮聯合戰力。

卓榮泰最後強調，本次特別預算案的籌購項目，均經過國防部以防衛作戰需求，在與美方諮商並確立供售意願、輸出許可、產能排除與交運期程等因素後完成周詳規劃。他呼籲，國家安全應不分黨派，投資國防就是投資和平，期盼立法院各委員先進儘速同意編列第一批發價書採購特別預算案，以使國軍官兵擁有更完整的戰力，確保國家安全並守護國民生命財產。

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