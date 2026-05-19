共機共艦擾台增加監控壓力 海空軍司令偕李棟樑慰訪北部雷達站

軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天率團前往北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，向官兵致上最高敬意，感謝他們長期堅守崗位、克盡職責，守護國家安全。（圖：軍友社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓，自18日上午6時至19日上午6時止，國軍偵獲共機13架次、共艦5艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。海空軍雷達站日夜監控共機共艦動態，工作壓力相當大，空軍司令鄭榮豐上將丶海軍司令蔣正國上將及國防部軍備副部長鍾樹明上將，今天分別陪同軍人之友社榮譽理事長李棟樑前往北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，向官兵致上最高敬意，感謝他們長期堅守崗位、克盡職責，守護國家安全。

海軍各雷達站目前隸屬於海洋監偵指揮部，規劃在今年七月一日整併入新成立的濱海作指揮部，未來的制海監偵任務沒有最多丶只有更多，為改善官兵生活營舍品質，海軍司令蔣正國上將已盤點各營區情況，進行生活設施的改善。

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中國持續對台遂行軍事施壓，海空軍雷達站日夜監控共機共艦動態，工作壓力相當大，空軍司令鄭榮豐上將丶海軍司令蔣正國上將及國防部軍備副部長鍾樹明上將，今天分別陪同軍人之友社榮譽理事長李棟樑前往北部偏遠地區雷達站敬軍慰問，向官兵致上最高敬意，感謝他們長期堅守崗位、克盡職責，守護國家安全。（圖：軍聞社提供）

李棟樑今天分別在鍾樹明上將、鄭榮豐上將及蔣正國上將等人陪同下，前往慰問北部海、空軍偏遠地區雷達站，頒發慰問金及慰問品，關心官兵身心健康，犒慰戍守辛勞。

李棟樑指出，官兵全天候輪值，24小時在崗位上非常辛苦，特別準備餅乾及麵食供大家享用；李榮譽理事長承諾，未來他還會再來探望大家，也要和弟兄姊妹一起共進午餐。官兵也特別準備書法等紀念品回贈李棟樑，象徵雙方深厚情誼，並藉此感謝百忙之中不辭辛勞，長期以來對國軍官兵的關懷與支持。

李棟樑今天分別在國防部副部長鍾樹明及海空軍司令等人陪同下，前往慰問北部海、空軍偏遠地區雷達站，頒發慰問金及慰問品，關心官兵身心健康，犒慰戍守辛勞。（圖：軍聞社提供）

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