陸軍9.8億無人機反制系統2度驗收都不合格 下月最後複驗「拼生死」

無人機反制系統已是各國發展的趨勢。圖為今年四月在台舉辦的「台灣之盾：現代戰爭的無人機防禦系統閉門圓桌會議」中，丹麥無人機廠商表示無人機發展快速，產官學研的合作是唯一的辦法。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部編列總金額約9.8億餘元，向國內民間廠商採購26套的陣地式無人機反制系統，卻驚傳廠商在得標後，兩度交貨驗收時因未達到陸軍要求的性能目標，兩次都被判定為「不合格」。軍方人士今天指出，規劃在六月再次辦理複驗，若屆時仍未能通過性能規格要求標準，將依約解除契約、撤銷其資格並重新進行招標。

據了解，由於採購的是陣地式無人機反制系統，陸軍要求的標準是比人員攜行式的無人機反制系統來的高，要求標準設定為「6公里偵獲、4公里外成功干擾」，但得標廠商在先前的兩次驗收時，都無法達到這個標準，造成部分模擬敵方無人機穿透防線，因此被判定為「不合格」。

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消息人士還表示，軍方在驗收測試時，曾透過市場管道買了10架大疆（DJI）最新款的商用無人機作為模擬假想敵，並分別以單機丶蜂群攻擊方式，測試我方無人機反制系統的干擾功效，但結果是並未通過驗收。

陸軍司令部今天指出，陸軍依「不違背契約精神」、「不降低規格」等原則執行驗測，確保籌獲符合防衛作戰效益之裝備；驗測標準係依部隊實際需求，訂定偵搜及干擾反制範圍，驗收區分目視檢查及性能測試，測試過程採僱用不同廠牌、型式之商用無人機方式執行。

陸軍並表示，反制系統之性能測試標準均明載於採購契約，檢測過程係經編組相關部門共同驗收及判定，結果區分合格與不合格，均符合契約規範。

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