520將至》中共大動作襲擾我海空域 國軍F-16V緊盯共機畫面曝光！

中共銀川艦（175）騷擾我西南海域，海軍蘇澳軍艦嚴密監控。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕我國總統520就職週年將至，中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今（19）日表示，自上午8時36分起，陸續偵獲中共22架次各型軍機出海，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊空、海域；國軍並同時公開F-16V緊盯中共殲-16型軍機、海軍緊盯中共銀川艦（175）、徐州艦的監控照片，展現捍衛國疆的決心。

海軍武昌軍艦監控中共徐州艦（530）。（國防部提供）

國防部今天下午發布新聞稿指出，自上午8時36分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

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空軍F-16型機監控中共殲16型機。（國防部提供）

國防部強調，共軍機艦的威脅、挑釁行動，正是破壞區域和平穩定的唯一因素。國軍以維護臺海現狀為職志，除運用聯合情監偵手段嚴密掌握共軍動態；並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處。

國軍同時公布我國空軍F-16型機監控中共殲16型機、海軍蘇澳軍艦嚴密監控中共銀川艦（175）、武昌軍艦監控中共徐州艦（530）等監控畫面，展現國軍應處中共襲擾、捍衛國家的能力與決心。

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