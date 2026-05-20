瑞典1980年代以來最大軍事投資 斥資40億美元採購4艘法國巡防艦

瑞典總理克里斯特森（中）、國防部長約松（左）與參謀總長克雷森（右），在偉士比級護衛艦上召開記者會，宣布將向法國採購4艘FDI中型巡防艦，提升海上防空能力。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）19日表示，為應對波羅的海的安全威脅，作為北大西洋公約組織（NATO）新成員國的瑞典，將斥資40億美元（約新台幣1266億元），向法國海軍船舶集團（Naval Group）訂購4艘海軍巡防艦。這項交易將使瑞典的防空能力提升3倍。

路透報導，在俄羅斯入侵烏克蘭以及這個北歐國家隨後加入北約之後，瑞典正競相加強其軍事力量，而新型巡防艦代表海上防衛能力的大幅擴張。克里斯特森表示，購買法國「防禦與干預」（FDI）新型巡防艦，將是瑞典自1980年代以來最大規模的軍事投資。

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克里斯特森在停泊於斯德哥爾摩市中心、為此場合舉辦記者會的瑞典海軍「偉士比級」（Visbykorvett）護衛艦「哈諾桑號」（HMS Harnosand）上表示：「在現代歷史上，波羅的海從未像現在這樣暴露於風險之中，並面臨如此多的質疑與爭奪。」「有了這項決定，我深信瑞典將為未來更安全的波羅的海做出貢獻。」

克里斯特森說，光是這些巡防艦加入海軍，就能讓瑞典的防空能力提升3倍。

瑞典國防部長約松（Pal Jonson）表示，政府已要求這些艦艇必須能使用包括「紳寶」（Saab）在內等瑞典研發的多項武器系統。

約松指出，每艘FDI巡防艦的成本預計約100億瑞典克朗（約新台幣337億元），具體取決於艦上搭載的武器系統，首艘預計將於2030年交付。

瑞典是歐洲最堅定的烏克蘭支持者之一，預計在2030年就能達到國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5％的北約目標，比北約設定的期限提前好幾年。

瑞典政府此前曾表示，新型巡防艦將是瑞典海軍最大的水面作戰艦艇，預期壽命約40年。法國海軍船舶集團在與英國巴卜卡克（Babcock）和瑞典紳寶的聯合投標，以及西班牙國營船廠納瓦提亞（Navantia）的競爭中脫穎而出。

這些巡防艦被視為瑞典防空與保護波羅的海的關鍵組成部分。除了這4艘巡防艦，瑞典還擁有5艘較小的偉士比級護衛艦，目前也正在升級其潛艦艦隊。

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