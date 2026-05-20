澳洲最老潛艦將展開延壽翻修 支撐AUKUS過渡期戰力

艦齡近30年的澳洲潛艦「法恩科姆號」，將於5月底展開延壽工程。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕作為政府確保水下海軍戰力不墜的努力之一，澳洲軍方最老舊的潛艦之一將展開翻修工程，以過渡至預計於下個10年某個時刻抵達的美國製核潛艦。

彭博報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在19日的演說中表示，艦齡近30年的「法恩科姆號」（HMAS Farncomb）潛艦將於5月底展開延壽工程。工程將由澳洲國營ASC造船廠負責，預定在南澳的奧斯本（Osborne）展開。根據2025年的國會證詞，該工程預計耗時約2年，應可將該潛艦的服役壽命延長10年。

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其餘5艘「柯林斯級」（Collins class）潛艦隨後也將定期進行相同流程。根據計畫，在與美國和英國簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議下，這些潛艦將持續服役，直到2030年代開始交付搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的「維吉尼亞級」（Virginia Class）核動力潛艦艦隊為止。

根據澳洲國防部的聲明，在海軍的6艘潛艦中，法恩科姆號的出海時間最長。該艦先前曾由即將接任國防軍總司令的韓蒙德（Mark Hammond）上將指揮。

澳洲計畫未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2500億元）國防預算，擴增水面艦艇數量1倍以上，未來海軍作戰艦艇組成，包括6艘「獵人級」（Hunter class）巡防艦、3艘防空與打擊能力升級的「荷巴特級」（Hobart class）驅逐艦等，共26艘艦艇。

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