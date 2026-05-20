自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

澳洲最老潛艦將展開延壽翻修 支撐AUKUS過渡期戰力

2026/05/20 06:18

艦齡近30年的澳洲潛艦「法恩科姆號」，將於5月底展開延壽工程。（歐新社檔案照）艦齡近30年的澳洲潛艦「法恩科姆號」，將於5月底展開延壽工程。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕作為政府確保水下海軍戰力不墜的努力之一，澳洲軍方最老舊的潛艦之一將展開翻修工程，以過渡至預計於下個10年某個時刻抵達的美國製核潛艦。

彭博報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在19日的演說中表示，艦齡近30年的「法恩科姆號」（HMAS Farncomb）潛艦將於5月底展開延壽工程。工程將由澳洲國營ASC造船廠負責，預定在南澳的奧斯本（Osborne）展開。根據2025年的國會證詞，該工程預計耗時約2年，應可將該潛艦的服役壽命延長10年。

其餘5艘「柯林斯級」（Collins class）潛艦隨後也將定期進行相同流程。根據計畫，在與美國和英國簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議下，這些潛艦將持續服役，直到2030年代開始交付搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的「維吉尼亞級」（Virginia Class）核動力潛艦艦隊為止。

根據澳洲國防部的聲明，在海軍的6艘潛艦中，法恩科姆號的出海時間最長。該艦先前曾由即將接任國防軍總司令的韓蒙德（Mark Hammond）上將指揮。

澳洲計畫未來10年投入澳幣111億元（約新台幣2500億元）國防預算，擴增水面艦艇數量1倍以上，未來海軍作戰艦艇組成，包括6艘「獵人級」（Hunter class）巡防艦、3艘防空與打擊能力升級的「荷巴特級」（Hobart class）驅逐艦等，共26艘艦艇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中