200名俄軍「赴中進修」無人機戰術 傳有多人重返俄烏戰場作戰

《路透》報導指出，約有200名俄羅斯軍事人員在去年前往中國接受秘密訓練，據傳有部分士兵返回俄烏戰場參戰。圖為操作無人機的俄軍士兵。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，《路透》引述歐洲情報機構以及取得資料指出，約有200名俄羅斯軍事人員在去年前往中國接受秘密訓練，據傳有部分士兵返回俄烏戰場參戰，而俄軍士兵在中國接受的訓練涉及無人機作戰及反無人機措施。

根據《路透》報導，此項秘密訓練主要聚焦於如何使用及反制無人機，具體內容刊載於一份俄中高階軍官於去年7月2日在北京簽署俄中雙語協議之中，協議中提到，約有200名俄羅斯士兵將在中國各地的軍事設施接受訓練；此外，也有數百名中國士兵將在俄羅斯的軍事設施接受訓練。一名情報官員表示，中國在作戰與戰術層級訓練俄羅斯軍事人員，而這些人員隨後又參與烏克蘭戰事，這代表著中國直接介入烏俄戰爭的程度，遠高於外界先前所知。

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《路透》在審視訓練協議的內容中發現，俄軍學員接受無人機、電子戰、陸軍航空兵和裝甲步兵等的訓練。歐洲情報機構表示，俄羅斯雖然在烏克蘭擁有豐富的作戰經驗，但中國龐大的無人機產業可以提供技術訣竅和先進的訓練方法，例如飛行模擬器等，且有一部分在中國接受訓練的俄軍人員是軍事教官，未來返回俄羅斯後，他們會將相關知識向下傳授。

歐洲情報機構表示，他們已確認幾名曾在中國受訓的俄軍身分，這些人後來直接在克里米亞、札波羅熱（Zaporizhzhia）地區進行無人機作戰行動。而這些俄軍的軍階從士官到中校不等。

《路透》在查閱俄軍內部報告內容後，得知俄軍在中國進行的4次訓練課程內容概要，包括在解放軍陸軍步兵學院石家莊分校訓練士兵使用無人機辨識目標；在鄭州某設施進行防無人機作戰，包括使用電子戰設備、拋網來對抗無人機；在解放軍位於宜賓的訓練中心使用飛行模擬器操作多種無人機，以及在南京的解放軍陸軍工程大學中針對設置地雷、排雷、解除未爆彈及爆炸裝置進行訓練。

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