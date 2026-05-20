520展現防衛實力！地表最強M1A2T夜間機動出擊 防禦紅色海灘咽喉

M1A2T戰車5月20日凌晨在新竹地區實施戰備偵巡及重要目標防護操演。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是520總統就職週年日，因應中共軍事恐嚇威脅，國軍展現戍衛疆土堅實能力與決心。陸軍第六軍團今（20）日凌晨在新竹地區實施戰備偵巡操演，6輛「地表最強」的M1A2T戰車從584旅機動出發，並編組CM32、CM33八輪甲車及拖式飛彈車等兵力，敏捷通過舊港大橋與白地橋，與橋上風帆結構展現乘風破浪之勢抵達戰術位置，執行反滲透、反空（機）降等課目，展示鎮守南寮一帶紅色海灘的關鍵戰力。

M1A2T戰車實施武器裝備檢查。（記者方瑋立攝）

陸軍聯兵第584旅聯兵三營今天凌晨展開戰備偵巡任務，官兵於天色未明前即完成機動前整備，針對戰車武器、動力系統及通信裝備實施嚴格檢查，並完成任務提示與命令下達。車隊隨後自忠誠門駛出，左轉切入台一線實施戰術機動。此次任務特別著重跨越河川與橋樑要點的防護演練，部隊在夜色掩護下，迅速抵達位於頭前溪流域的舊港大橋與白地橋，驗證接獲命令後迅速投入作戰的應變能力。

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M1A2T戰車5月20日凌晨在新竹地區實施戰備偵巡及重要目標防護操演。（記者方瑋立攝）

舊港大橋與白地橋為跨越頭前溪主流與支流的相連交通樞紐，其西側出海口正是具備高度戰略威脅、易遭敵軍實施大規模兩棲登陸的「紅色海灘」之一，即新竹南寮海灘。倘若敵軍自南寮登陸，將可能順著頭前溪兩岸通道直逼新竹空軍基地及竹科等政經要地。

584旅聯兵三營監偵排出動拖式2B飛彈車，為戰備偵巡車隊布下警戒幕。（記者方瑋立攝）

為防堵敵軍自灘岸向城鎮擴張，操演中由監偵排率先建立警戒掩護並擔任前導，戰車車隊則採取「拉大車距、分批快速通過」的戰術作為，減低遭敵火力鎖定及一次性打擊風險。參與任務的上尉連長盧俊穎指出，透過仿真實戰情境，不僅驗證長距離機動與道路通行能力，更強化官兵在高壓環境下的臨戰處置效能，展現裝甲部隊奪佔橋樑要點、實施防禦與反擊火力的強大能量。車隊通過後，隨即轉赴戰術位置進行重要目標及關鍵基礎設施防護演練。

584旅聯兵三營監偵排出動拖式2B飛彈車，為戰備偵巡車隊布下警戒幕。（記者方瑋立攝）

此外，針對近日引發外界討論的M1A2T妥善率與後勤維保問題，584旅上校副旅長張嘉顯說明，單位平時即落實車輛檢整與裝備維保，目前均維持高妥善率；相關缺失皆為車檢時主動發現，並由赴美受訓師資及美方技術代表共同檢修完成。陸軍現已依戰、演訓經驗常數籌補了充裕的備份料件，結合美方技術支援與聯保廠量能，絕對能確保新式主戰裝備滿足防衛作戰的任務需求。

M1A2T戰車實施任務前整備。（記者方瑋立攝）

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