M1A2T凌晨戰備偵巡 戰車射手：守護國家最直接的方式

擔任M1A2T戰車射手的副車長羅仲勛中士認為，參與戰備偵巡等任務是守護國家最好、也是最直接的方式。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是520總統就職週年，陸軍第六軍團聯兵第584旅今（20）日凌晨於新竹地區實施戰備偵巡操演。面對共軍持續的軍事威脅，具備強大打擊能力的「地表最強」M1A2T戰車轟隆上路，展現國軍護衛家園的堅實戰力。參與操演的戰車射手強調，戰備偵巡是守護國家最好、也是最直接的方式，透過演訓累積能量，將讓台灣人民更加放心。

陸軍584旅聯兵三營戰車連連長盧俊穎上尉。（記者方瑋立攝）

​陸軍584旅聯兵三營戰車連連長盧俊穎上尉表示，M1A2T戰車具備強大火力、防護力及機動力，不僅象徵國軍戰力的全面提升，更代表守護家園的決心。他指出，部隊在機動前會先期完成圖上偵察與現地勘察，夜間駕駛時，除了車長與裝填手會嚴密檢視周邊道路狀況外，車內也配備了先進的夜視裝備，能夠隨時因應戰場實況與民間車輛的避讓。

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​擔任M1A2T戰車射手的羅仲勛中士分享，該型戰車搭載120公厘滑膛砲，具備極佳的穿透性與破壞力，且車長配備有獨立熱像鏡，可與射手同步進行「獵殲」接戰，一邊鎖敵一邊攻擊，大幅提升接戰效率。他說，執行戰備任務是守護國家最好、也最直接的方式，相信透過每一次的演訓累積戰備能量，能讓國人更加安心。

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