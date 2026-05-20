M1A2T戰車過橋引疑慮？ 陸軍：接地壓力小於大卡車

M1A2T戰車5月20日凌晨在新竹地區實施戰備偵巡及重要目標防護操演。（記者方瑋立攝）

妥善率維持96%以上高水準 無缺料停用情事

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍新型M1A2T戰車今（20）日凌晨於新竹實施戰備偵巡，因戰車噸位較重，外界曾擔憂台灣一般橋樑是否能承受其重量；此外，立法院昨（19）日也有立委質疑該型戰車近期傳出「嚴重缺料、妥善率低落」的傳聞。對此，陸軍今（20）日回應，戰車履帶接地壓力僅1.1公斤，遠低於重型大卡車；至於妥善率更維持在96%以上的高水準，並無缺料停用情事。

584旅上校副旅長張嘉顯。（記者方瑋立攝）

​國民黨立委徐巧芯昨在立法院質詢時，關切M1A2T戰車是否面臨嚴重缺料及維修未達標準等狀況。國防部長顧立雄第一時間即駁斥，表示戰車目前仍在接裝階段，並沒有任何缺裝或後勤維持上的問題。

請繼續往下閱讀...

584旅聯兵三營中校營長黃禎詠。（記者方瑋立攝）

​584旅上校副旅長張嘉顯今天受訪時進一步說明，M1A2T戰車自接裝後歷經嚴格訓練，目前部隊維持的高戰備妥善率高達96%以上。外界所謂的4%未妥善，完全屬於高強度運作下的「正常訓練損耗」。他強調，相關維修料件均已撥補至各聯保廠中心，結合美軍技術代表與保修團隊，都能按標準作業程序與工時恢復妥善。針對台灣高溫潮濕的海島型氣候，軍方也嚴格規範，定時使用軍備局製造的除濕劑進行裝備防護。

​在戰術機動方面，584旅聯兵三營中校營長黃禎詠表示，M1A2T為敵軍必定優先攻擊的「高價值目標」，因此在車隊通過舊港大橋與白地橋時，採取「拉大車距、逐車分批通過」的戰術。同時會由監偵排與砲兵部隊先期於橋樑南岸建立掩護，避免車輛過度集中於橋上，成為敵軍一次性火力打擊的目標，藉此提升戰場存活率。

​至於戰車過橋的載重疑慮，黃禎詠也提出科學數據釋疑。他解釋，M1A2T雖然總重驚人，但重量透過履帶與兩側各7個承載輪均勻分散至路面，每平方公分的「接地壓力」實際上僅約1.1公斤；相較之下，一般在路上行駛的10輪重型砂石車或大卡車，其接地壓力將近9公斤。因此，戰車過橋在學理與實務上皆十分安全，不會對橋樑結構造成損害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法