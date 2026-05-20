呂坤修上將帶隊參訪企業「怪怪的」 強調「備戰才能避戰」國防意識

陸軍司令呂坤修上將昨日主持擴大戰敵情會報，會議結合高階軍官團教育，前往中部地區實施現地戰術，並安排參訪「怪怪」貿易股份有限公司。（圖：陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將昨日主持擴大戰敵情會報，高勤官、各處組長等重要幹部均與會，會議特別結合高階軍官團教育，前往中部地區實施現地戰術，並安排參訪「怪怪」貿易股份有限公司。藉由現地研討，務實備戰部署整備，同時透過參觀民間企業，激發與會幹部效法其與時俱進的鑽研精神，發揮創新思維、突破既有訓練框架，堅實整體防衛戰力。

怪怪貿易是國內知名的空氣軟槍（可發射塑膠 BB 彈的仿真玩具槍、運動器材或軍警訓練用槍，一般稱為「生存遊戲玩具槍」或「BB槍」，在歐美則普遍稱為 Airsoft。）和氣動槍製造商，提供軍警高品質空氣軟槍、電動氣動步槍與相關射擊配件，結合創新設計與精密製造，滿足採購需求與全球經銷合作夥伴。

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呂坤修上將昨天在參訪過程中，感謝怪怪公司董事長廖英熙長期對陸軍的支持，部隊引進模擬射擊器材後，不僅大幅縮短新兵熟悉射擊要領所需時間，有效降低官兵訓練風險，更對提升地面部隊戰力具實質助益；另讚許該公司積極響應陸軍80週年部慶，規劃設攤舉辦模擬訓練用槍射擊體驗，具體展現軍民同心與守護家園的堅定信念。

廖英熙表示，全民國防不能空談，在日益嚴峻的敵情威脅下，人民需要具備「備戰才能避戰」的國防意識，才能確保得之不易的民主與繁榮，也期盼透過辦理多元全民國防活動，有效凝聚軍民共識，成為國軍在民間最堅實的後盾。

此外，呂坤修也藉由會議時機勗勉重要幹部並強調，國家認同不能有模糊空間，面對區域情勢變化與挑戰，應確立全體官兵「為何而戰—為中華民國生存發展而戰、為誰而戰—為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」的軍人信念，將愛國意識內化於心，以實際行動守護中華民國。

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