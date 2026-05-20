中國昨出動33機艦擾台 國防部：破壞區域和平穩定

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今為我國520總統就職週年日，中國持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今（20）日公布，自昨（19）日上午6時至今上午6時止，偵獲共機24架次、共艦6艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中有13架次軍機逾越中線，進入北部、中部、西南及東部空域。

國防部公布示意圖，共軍自昨上午6時50分至下午3時50分，共出動主、輔戰機及無人機計17架次，其中7架次逾越中線。昨上午8時15分至上午10時15分，偵獲輔戰機1架次；昨上午8時15分至晚上8時35分，偵獲主、輔戰機計5架次。此外，昨上午8時35分至下午1時35分，亦偵獲無人機1架次。

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在海上動態方面，合計偵獲共艦6艘及公務船3艘持續在台海周邊活動。

針對中共大舉出動機艦遂行其片面宣稱的「聯合戰備警巡」，國防部昨天嚴正指出，共軍機艦的威脅、挑釁行動，正是破壞區域和平穩定的唯一因素。

國防部也強調，國軍以維護台海現狀為職志，除運用聯合情監偵手段嚴密掌握共軍動態；並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處。

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