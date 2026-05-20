台灣嫌MH-60R反潛直升機報價高沒買 美國宣佈賣給南韓24架更貴了！

美方18日宣佈出售南韓24架MH-60R反潛直升機時，全案金額高達30億美元（約合台幣945億元），換算下來，每架連同後勤丶零附件的成本就要1.25億美元（約合台幣39.375億元）。圖為美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍現役反潛直升機都已老舊，我國先前計劃向美採購12架MH-60R反潛直升機，但因國防部認為美方報價太高因此暫緩計畫，等到後來我國重提MH-60R反潛直升機的採購案時，美方態度則是「已讀不回」。台灣認為太貴沒買成的案子，結果美方日前宣佈出售南韓24架MH-60R反潛直升機時，全案金額高達30億美元（約合台幣945億元），換算下來，每架連同後勤丶零附件的成本就要1.25億美元（約合台幣39.375億元），比當初承諾賣給台灣的價格更貴了！

軍方人士今天指出，軍方過去曾以「神鷹三號計畫」為代號，編列總經費約在台幣340億元左右，預計購買12架MH-60R直升機，並包含Mk-54輕型反潛魚雷等機載武器、系統裝備與後勤訓練。

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海軍現役S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空部隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

2022年5月5日，時任國防部長邱國正在立法院接受質詢時正式證實：「因為價格太貴，超出了我國的能力範圍，所以該採購案已經取消。」 證實美方最終提出的實質發價書金額，遠高於我國編列的340億元台幣底線。

以340億元台幣計算，採購12架MH-60R直升機，簡單直接的估算單機成本為28.3億元台幣，美方報價的確比這個價格高出許多，但軍方並未明確點出美方的報價是多少。

根據美國國務院18日的公告表示，已批准南韓斥資30億美元購買24架MH-60R海鷹反潛直升機（MH-60R Seahawk Romeo helicopter），該型直升機用於追蹤和摧毀潛艦以及陸地目標。美國國務院另也批准了價值12億美元（約台幣379億元）的軍售，用於升級南韓的阿帕契攻擊直升機，該型直升機是美國的主力攻擊直升機。

以美方公告的全案總金額來換算，美國出售給南韓的MH-60R海鷹反潛直升機，每架連同後勤丶零附件的成本就要1.25億美元（約合台幣39.375億元）。

若是以美國賣給南韓的價格來估算，我國現在若是要買12架MH-60R海鷹反潛直升機，可能就要有備好15億美元（約合台幣472.5億元）丶甚至更高價格的準備了。

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