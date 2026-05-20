美忠誠僚機MQ-25A獲准量產今夏啟動

圖為MQ-25A「黃貂魚」無人加油機完成首飛。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍首款艦載無人加油機MQ-25A「黃貂魚」（Stingray）正式邁入量產階段。美國海軍近日宣布，MQ-25A已通過國防採購程序中的「里程碑C」（Milestone C）審查，正式取得低速率初始生產（LRIP）資格，象徵美軍艦載無人航空兵力發展進入新階段。

軍聞網站「USNI News」報導，美國海軍預計今年夏季簽署首批3架MQ-25A低速率生產合約，並附帶第2批3架與第3批5架的選購權。根據美國聯邦審計署（GAO）2025年報告，MQ-25A全案總成本約159億美元（約新台幣5000億元），單機平均成本約2.09億美元。

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報導指出，MQ-25A主要任務為空中加油，可大幅延伸航艦艦載機作戰半徑，並減輕F/A-18E/F「超級大黃蜂」長期兼任空中加油機的負擔。美軍也將其視為邁向「無人化艦載航空兵力」的重要第一步。

另外，波音上月已在伊利諾州完成MQ-25A工程發展型（EDM）預定測試飛行，顯示該機已逐步完成量產前驗證。美國海軍無人艦載航空計畫經理富西托上校表示，無論是飛機本身、生產線或整體計畫，都已準備好推動這項「革命性能力」。

不過，MQ-25A部署進度較原先規劃延後。根據美國海軍2027財年預算文件，MQ-25A預計至2029財年才會達成「初始作戰能力」（IOC），較原定時程延後約3年。美軍定義IOC為至少3架MQ-25A、受訓人員與相關裝備，能隨具備操作能力的航艦部署。

報導指出，MQ-25A原先規劃今年部署於福特級航艦羅斯福號上，但受生產問題與航艦排程影響而延宕。目前整體計畫規劃採購76架MQ-25A，包括4架工程發展型與5架系統測試機。

值得注意的是，MQ-25A並非單純加油機，而是美軍未來「艦載無人機聯隊」的重要起點。美國海軍近年持續強調，未來航艦航空聯隊將逐步由有人與無人平台混合編成，以提升打擊範圍、生存性與持續作戰能力。

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