AC-130J砲艇測試加裝AESA雷達、巡航飛彈 戰力直逼戰機

美國特種作戰司令部（SOCOM）近日證實，正推動將AGM-190A「浩劫長矛」（Havoc Spear）小型巡弋飛彈與AESA主動相位陣列雷達整合至AC-130J。（美國空軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正大幅強化AC-130J「幽靈騎士」砲艇機的遠程打擊能力，強化生存性。美國特種作戰司令部（SOCOM）近日證實，正推動將AGM-190A「浩劫長矛」（Havoc Spear）小型巡弋飛彈與AESA主動相位陣列雷達整合至AC-130J，使這款原本以近距離火力支援為主的砲艇機，轉型為具備長程防區外打擊能力的平台。

軍聞網站「The War Zone」報導，AGM-190A由Leidos公司開發，原稱「黑箭」（Black Arrow），射程至少達400英里（約644公里），遠超現役AC-130J搭載的各式精準炸彈與飛彈。美軍特種作戰司令部（SOCOM）則將其暱稱為「浩劫長矛」。

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報導指出，目前AC-130J主要武裝仍以30公厘機砲與105公厘榴彈砲為核心，任務偏向近距離空中支援與火力壓制；而AGM-190A將使其首度具備真正的長程巡弋飛彈打擊能力。

另外，根據2027財年預算文件，SOCOM也同步推動AESA雷達整合，並已申請590萬美元，將新型雷達整合進AC-130J的「精準打擊套件」（PSP）與戰鬥管理系統。

雖然美軍尚未正式公布採用型號，但先前曾透露正在測試諾斯洛普格魯曼AN/APG-83「可擴展敏捷波束雷達」（SABR）。該雷達已整合在F-16戰機，除具備高速搜尋與追蹤能力外，也可執行合成孔徑雷達（SAR）地形成像與地面移動目標指示（GMTI）任務。

報導指出，AESA雷達與AGM-190A的組合，將使AC-130J具備遠距離搜尋、追蹤與精準打擊能力，並可透過資料鏈在飛彈飛行途中持續更新目標資訊，甚至具備攻擊移動目標的潛力，更能提升AC-130J使用現有小直徑炸彈的效能。

值得注意的是，美軍近年一直面臨AC-130生存性問題。該型機雖在反恐戰爭期間大量投入阿富汗、伊拉克與敘利亞作戰，但多半只能於夜間行動，以降低遭地面火力擊中的風險；面對中國與伊朗等國逐漸強化的防空體系，傳統低空近距離作戰模式已愈來愈危險。

SOCOM因此認為，透過遠程巡弋飛彈與AESA雷達，可讓AC-130J在敵方防空圈外執行打擊，同時提升偵察、態勢感知與生存能力。美軍預算文件更直接指出，相關能力將有助AC-130J支援印太任務。

報導另指出，AGM-190A未來可能降擴大使用，美軍正透過「平價大量飛彈家族」（FAMM）與「低成本貨櫃化飛彈」（LCCM）等計畫，大量發展低成本巡弋飛彈；Leidos亦正以AGM-190A衍生型參與相關競標。

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