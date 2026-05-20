烏克蘭量產2000公里飛彈 無GPS照樣打俄國後方 還能貨櫃隱蔽發射

Ruta飛彈實施發射測試瞬間。（圖：Destinus）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭長程打擊武器正走向量產化與工業化。荷蘭航太公司Destinus近日公開Ruta第三批次（ Block 3）長程巡弋飛彈開發計畫，射程最高達2000公里，足以從烏克蘭境內直接攻擊俄羅斯縱深目標。這款武器計畫由德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）提供產能支持，旨在補強烏軍現有的長程無人機打擊能量。

荷蘭航太公司Destinus研發的「Ruta第二批次」（Ruta Block 2）長程巡弋飛彈。（圖：Destinus）

根據軍事網站《Defense Express》報導，Ruta飛彈最顯著的優勢在於其導引系統。Block 3版本配備進階導引軟體與紅外線尋標器，且不依賴衛星導航。這代表在俄軍電子戰高強度壓制、導致GPS訊號失效或遭欺騙的環境下，飛彈仍能精確執行航道修正並命中目標。

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這項技術解決了目前長程無人機最易被電戰系統攔截的弱點。為了支撐2000公里的長途飛行，Block 3將採用目前研發中的T220渦輪噴射發動機。而航程達700公里的Block 2版本已於烏克蘭進行飛行測試，並預計在今年內正式啟動大規模生產程序。

這項計畫的另一個實戰關鍵在於部署方式。Ruta飛彈將採用標準化貨櫃發射系統，大幅提升火力的隱蔽性與機動性。透過偽裝成普通貨櫃，烏軍能將長程火力分散部署於全國各地，降低遭俄軍先制打擊的風險，並提高長程火力在大規模部署時的生存率。

由於歐洲目前的長程巡弋飛彈產能尚未完全恢復，且美製飛彈供應存在不確定性，Destinus選擇與萊茵金屬合作，試圖透過工業化量產，將原本昂貴的精確武器轉化為「可大量消耗」的戰場工具。這種轉變顯示長程打擊武器正逐漸走向低成本量產化，轉向具備生產效率的消耗戰模式。

研發團隊指出，未來Block 3型號的飛行測試預計直接在烏克蘭境內實施。不過，Block 3版本預計於2027年才會啟動首飛測試。目前萊茵金屬正進行發動機供應鏈的產能校準，確保未來能維持穩定的交付規模。

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