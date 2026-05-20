蘇-57雙座型首次試飛曝光 雙人前後配置有望騰出手控無人戰機

俄羅斯雙座版Su-57「重刑犯」（Felon）第五代戰機近日公開首次飛行畫面。（圖取自X@Osint613）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯雙座版Su-57「重刑犯」（Felon）第五代戰機近日公開首次飛行畫面，顯示該機已進入飛行測試階段。外界普遍認為，這款新型雙座Su-57D不只是教練機，更可能是俄軍未來「有人—無人協同作戰」的空中指揮平台。

軍聞網站「The War Zone」報導，俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）證實，Su-57D已完成首次試飛，由蘇霍伊設計局首席試飛員波格丹操控。俄國副總理曼圖羅夫表示，該機除保有Su-57既有作戰能力外，也將兼具戰鬥教練與空中指揮控制功能。

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報導指出，Su-57D最明顯變化為延長式雙座座艙設計，第二名乘員位於飛行員後方高處。外界認為，新增座位主要用途並非單純訓練，而是降低飛行員在高強度作戰中的負荷，尤其是在操作無人機群、電子戰與聯合打擊任務時。

另外，俄軍先前已多次測試由Su-57控制S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）無人戰鬥機，因此雙座版被視為俄軍發展「忠誠僚機」概念的重要一步。

值得注意的是，目前除俄羅斯外，中國也是唯一公開發展雙座五代戰機的國家，其殲-20S同樣被認為是為無人機協同作戰而設計。

報導指出，Su-57D的出現，也讓外界重新聯想到早年俄印FGFA合作案。印度當年曾要求發展雙座版第五代戰機，但雙方最終因技術轉移與性能問題決裂；如今俄方卻自行推出雙座Su-57，頗具象徵意味。

不過，雙座化也代表Su-57必須重新配置航電、燃油與任務系統，機體外型改變亦可能削弱原有匿蹤性能與飛行表現。

同時，Su-57計畫近年長期遭西方質疑，包括產量不足、匿蹤能力有限與出口不順等問題，先前俄羅斯遠東地區的Su-57關鍵廠房發生大火，更可能重創該型戰機產線。

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