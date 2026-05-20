美無人機優勢計畫首批3萬架 第一階段5廠商獲選諾格成唯一大廠

圖為美國站周部長赫格塞斯去年簽署無人機重大改革備忘錄。（圖取自美國國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍正加速建立「低成本大量無人機」作戰體系。美軍工大廠諾斯洛普．格魯曼近日獲選為美國「無人機優勢計畫」（Drone Dominance）第一階段5家主要供應商之一，將為大批FPV自殺式無人機提供標準化殺傷酬載模組，協助美軍在2027年前部署超過20萬架低成本攻擊無人機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，諾格此次並非生產無人機本體，而是提供名為「通用無人機酬載」（Common UAS Payload）的標準化模組，整合引信、彈頭與介面系統，可快速安裝於各型Group 1小型無人機，大幅簡化不同平台的武裝整合流程。

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報導指出，通用酬載最大價值，在於建立統一彈藥介面。由於現代小型FPV無人機種類繁多，若每家廠商皆採不同武器整合方式，將大幅增加安全驗證與量產難度。

美國戰爭部「無人機優勢計畫」總規模約10億至11億美元，目標是在2027年前建立超過20萬架低成本、可消耗式攻擊無人機戰力。戰爭部並透過四階段的「挑戰賽」（Gauntlet）實兵競爭測試，由部隊直接評估無人機實戰能力，而非僅依紙面規格決定；戰爭部於去年12月發布標案徵求，並於今年2月進行第一階段的競賽，首階段即規劃採購3萬架，最多選擇12家供應商進行規模化生產，平均單價約5000美元，後續階段的目標是在提高產量的同時降低平均單價。

綜合相關報導，入選的五家廠商包含：Bravo Ordnance、Kela Defense、Kraken Kinetics、Mountain Horse，以及諾斯洛普格魯曼。

報導指出，諾格目前尚未公布彈頭細節，但其宣稱具備「360度殺傷效果」，顯示主要針對人員、輕型車輛、雷達、天線與迫砲陣地等軟目標，而非主力戰車等重裝甲目標。

報導分析，這類小型FPV攻擊無人機將改變排、連級部隊火力模式。基層部隊未來可直接透過FPV無人機攻擊超視距目標，不需等待砲兵、迫砲或空中支援，特別適合打擊僅短暫暴露的高價值目標。

值得注意的是，美軍目前也同步推動「專用消耗型系統」（PBAS）需求案，計畫為基層部隊配發模組化FPV無人機，支援殺傷與非殺傷任務。諾格此次提供的通用載荷，被視為串聯「無人機平台」與「彈藥體系」的重要關鍵。

另外，報導指出，真正限制大規模無人機戰力的因素，不只是機體本身，還包括炸藥、安全保險裝置、測試、包裝與品質管制等彈藥工業能力。諾格表示，公司近年已投入超過20億美元強化火箭與彈藥產線，以因應未來大量消耗需求。

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