首批500枚人攜式刺針飛彈今年底交運 後續2121枚尚未獲得發價書

國防部長顧立雄昨天在立院答詢時證實，首批的500枚人攜式刺針飛彈將在今年年底交運，至於第二批的2121枚刺針飛彈，這部分尚未取得發價書，會持續與美方進行商議。圖為憲兵官兵在去年「漢光41號」實兵演習時，以美國軍援的人攜式刺針飛彈參與演練。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國為強化防空戰力，以兩階段向美方採購合計2621枚人員攜行式刺針飛彈，國防部長顧立雄昨天在立院答詢時證實，首批的500枚人攜式刺針飛彈將在今年年底交運，至於第二批的2121枚刺針飛彈，這部分尚未取得發價書，會持續與美方進行商議。

人攜式刺針防空飛彈最大射程約4800公尺，飛行時速達2.5馬赫，因此可對抗低空飛行的各式飛行器、無人機。我國透過對美採購、美國援助等管道獲得人攜式刺針防空飛彈，國軍去年7月實施「漢光41號」實兵演習時，有憲兵官兵在參加台北捷運、萬板大橋實兵演訓時，手持人攜式刺針防空飛彈，代表憲兵202指揮部已逐步獲得這項防空利器。軍方表明這批人攜式刺針飛彈其實是美軍先前為了加速協助台灣防衛，以「軍事援助」方式提供的軍事裝備。

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美國軍援台灣的個人攜行式刺針飛彈，去年已在漢光演習中亮相。圖為陸軍司令部去年發布照片，顯示二名特戰官兵正操作人攜式刺針防空飛彈，並裝上了敵我識別器。（本報編輯；取自陸軍臉書）

軍方人士今天指出，我國以690億餘萬元經費丶分兩階段向美方採購2621枚人攜式刺針飛彈，第一階段的500枚刺針飛彈及發射系統將在今年年底前交運至台灣，陸軍及海軍各獲得250枚。

至於第二階段採購2121枚，依軍方規劃將分批在後續年度，分別交由陸軍丶海軍及憲兵部隊使用。陸軍的第二批軍購人攜式刺針飛彈，規劃在民國120年獲得1985枚丶發射系統549套及敵我識別器549套。海軍的第二批同樣規劃在120年獲得，數量為飛彈45枚丶發射系統15套及敵我識別器15套。

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