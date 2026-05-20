美軍狂下單1萬枚反艦飛彈 「貨櫃化」部署模式鎖定中國艦隊

美國CoAspire公司展示的RAACM反艦飛彈發射概念圖。這類武器可整合至貨櫃化發射系統，部署於商船、無人艇或前沿島嶼平台。（圖取自CoAspire）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國海軍艦隊規模的持續擴張，美國五角大廈正啟動一項根本性的海戰戰略轉向。根據海軍軍事網站《Naval News》報導，美軍近日釋出超過1萬枚「低成本貨櫃化飛彈」（LCCM）的龐大採購訂單。這項罕見的大規模軍購顯示，美軍正積極建立可大量生產、快速部署且能承受高消耗的反艦武器庫，為可能爆發的大規模海上消耗戰提前備戰。

Castelion公司2025年11月於美國杜格威試驗場進行「黑鬍子」極音速飛彈飛行測試。（圖取自Castelion）

這項由美國陸軍主導、海軍高度參與的計畫，核心概念是把長程反艦飛彈藏進一般商用貨櫃裡。有別於必須依靠軍艦或戰機發射的傳統飛彈，這類低成本武器未來可直接部署在港口、偏遠島嶼，甚至商船與無人艇上。換句話說，原本看似普通的貨櫃，也可能瞬間變成發射反艦飛彈的平台。

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美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將日前曾公開表示，對這種具備高度分散性、低成本且「具備模糊性」的部署方式展現濃厚興趣。這種隱蔽的「貨櫃武裝」，將大幅增加潛在對手的偵蒐難度。

換句話說，美軍已意識到，若在廣闊的太平洋與數量龐大的中國解放軍艦隊交火，現有的高價反艦飛彈庫存恐將面臨補充不及的困境。報導指出，雖然美軍航艦艦載機配備匿蹤的「長程反艦飛彈」（LRASM），但仍高度依賴老舊的「魚叉」（Harpoon）飛彈。然而，魚叉飛彈的射程已難以應付解放軍日益先進的防空網。

為填補此火力真空，此次獲選的五家國防承包商（包含Anduril與Leidos等）預計將從2027年至2029年，陸續交付首批3000枚飛彈與發射系統。其中，Anduril公司開發的「梭魚」（Barracuda）飛彈，單一貨櫃即可容納16枚射程逾500海里（約926公里）的巡弋飛彈。

同步推動極音速武器採購 5年擬引進1.2萬枚黑鬍子飛彈

除了貨櫃化巡弋飛彈外，五角大廈也同步推動低成本極音速武器採購計畫。根據《Naval News》報導，美軍預計未來5年內向Castelion公司採購最多1萬2000枚「黑鬍子」（Blackbeard）極音速飛彈，並規劃整合至F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機與無人艇發射平台。

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