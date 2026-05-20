川普連續削減駐歐兵力 英媒爆歐洲評估10國聯軍獨立防衛

美軍士兵在歐洲基地進行機動部署。隨著川普政府接連削減駐歐美軍與取消波蘭部署計畫，歐洲多國正私下評估「沒有美國」情境下的防衛方案。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日接連削減駐歐美軍，引發歐洲盟友對北約防衛能力的高度不安。英國《經濟學人》（The Economist）最新報導指出，部分歐洲國家已開始私下研擬不依賴美方指揮系統的「B計畫」（Plan B），以因應美軍可能進一步撤離歐洲的情境。

美國陸軍「黑傑克」（Black Jack）裝甲旅原定5月自德州部署至波蘭，協助強化北約東翼防線，但五角大廈在最後階段取消這項約4000人的部署任務。這也是川普本月第二度宣布削減歐洲駐軍。此前，美方已表示將自德國撤離5000名兵力。

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《經濟學人》指出，川普近月不僅多次質疑北約集體防衛承諾，也取消原定部署至德國的中程巡弋飛彈單位，打亂歐洲原本逐步接手防務的規劃。部分北約官員私下坦言，歐洲如今已不得不開始思考：若美方不再提供情報、監視與指揮支援，歐洲部隊應如何獨立因應衝突。

目前北約核心軍事架構高度依賴由美軍將領擔任的「歐洲盟軍最高統帥」（SACEUR），並仰賴美方提供通訊、衛星、情報與後勤系統。一名歐洲國防官員向《經濟學人》表示，部分盟國如今已開始討論，若北約機制無法正常運作，歐洲還能透過哪些架構協調防務。

報導指出，由英國主導的「聯合遠征軍」（Joint Expeditionary Force，JEF）已成為其中一個被高度關注的替代選項。這個由英國、北歐與波羅的海等10國組成的安全合作機制，最大特點是不需經過北約全體一致同意即可快速部署兵力。

不過，部分歐洲官員也質疑英國近年國防預算與裝備妥善率問題。《經濟學人》引述一名官員形容，英國目前有如陷入「唐頓莊園症候群」（Downton Abbey syndrome），仍維持大國姿態，但實際軍事資源已不如過去充裕。

北約內部避免公開討論 憂加速美軍撤離

報導指出，北約秘書長呂特（Mark Rutte）目前仍避免公開談論相關「B計畫」。多名官員認為，若歐洲公開討論「沒有美國的北約」，可能進一步刺激川普政府加速撤軍。

目前歐洲多國仍持續透過非正式管道協調防務合作，並密切觀察美軍後續在歐洲的兵力與資源配置變化。

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