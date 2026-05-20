美軍下一代刺針飛彈現身 AI尋標系統專打無人機與低空威脅

洛克希德馬丁研發的QuadStar新型短程攔截飛彈，於美國新墨西哥州白沙飛彈靶場進行尋標器飛行測試。（圖：洛克希德馬丁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對全球戰場日益氾濫的無人機威脅，美軍單兵防空裝備正啟動世代交替。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）近日宣布，被視為「刺針」（Stinger）飛彈後繼者的新一代短程攔截飛彈，已成功完成尋標器實彈測試。這款新武器首度導入AI訊號處理技術，專門針對無人機與低空目標進行精確鎖定。

根據科技網站《Interesting Engineering》報導，這款名為「四星（Quadstar）」的新型飛彈，是美軍「次世代短程攔截器」（NGSRI）計畫的核心產物。在美國新墨西哥州白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range）的測試中，研發團隊驗證了飛彈尋標器在飛行過程中的影像擷取、訊號處理與目標追蹤能力。

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這代表美軍正在重塑步兵的基礎防空能力。傳統肩射防空飛彈原本主要鎖定直升機與低空戰機，但面對大量低速、小型無人機時，辨識與攔截難度正快速升高。透過內建的AI訊號處理系統，新飛彈能更有效區分真正目標與戰場干擾訊號，在複雜環境中精確鎖定體積小、熱訊號微弱的自殺無人機，同時保持對傳統空中威脅的打擊效能。

射程超越現役刺針飛彈 不到半年完成初期驗證

刺針飛彈在俄烏戰爭中大放異彩，成為單兵對抗空中威脅的標誌性武器。然而，面對現代戰場高密度的無人機戰術，傳統尋標器已逐漸顯露侷限。洛克希德馬丁指出，在日前的戰術軌跡測試中，QuadStar飛彈展現出比現役刺針更遠的攔截距離，以及更強的低空目標辨識能力。

這項開發計畫從首次飛行到完成尋標器測試，間隔僅不到半年。研發團隊採用開放式系統架構，讓飛彈未來能快速進行軟體升級，以適應不斷變化的電子戰與空中威脅。

洛馬先進計畫副總裁克萊茲（Randy Crites）表示，此次測試證明研發進度能滿足美國陸軍迫切的任務需求。目前該計畫仍處於測試與評估階段，美國陸軍預計在接下來的幾個月內，針對該系統的實彈攔截效能進行下一階段驗證。

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